В Авдеевке оккупанты обстреляли автобус с людьми, есть жертвы, — ОВА (фото)

По словам главы Донецкой ОВА, российские оккупанты ударили по Индустриальному проспекту в Авдеевке и попали в ведомственный автобус, в котором в то время находились люди.

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В Донецкой области в городе Авдеевка 3 апреля российские оккупанты обстреляли автобус с людьми. Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

"Один человек погиб, один получил ранения во время обстрела Авдеевки российской оккупационной армией. Россияне ударили по Индустриальному проспекту, попали в ведомственный автобус, в котором в то время находились два человека — водитель и пассажирка. Водитель остался жив, а пассажирка, к сожалению, получила ранения, несовместимые с жизнью", — проинформировал Кириленко.

Фото: Донецкая ОВА

Он добавил, что фактически в то же время, когда в Авдеевке произошел обстрел автобуса, массированному обстрелу поддался Часов Яр. В результате обстрела 3 дома выгорели дотла, 2 были повреждены. К счастью, во время обстрела никто не пострадал, поскольку владельцы домов заранее эвакуировались.

2 апреля российские оккупанты из РСЗО обстреляли город Константиновка в Донецкой области. В результате ракетного удара погибли 6 человек. По информации Донецкой областной прокуратуры, погибли три женщины и три мужчины в возрасте от 47 до 65 лет.

31 марта в Авдеевке ВС РФ артиллерийским огнем убили двух человек, среди которых 5-месячный ребенок. В результате российского обстрела погиб мальчик и его бабушка. Также ранения получили отец и мать семьи.