Погиб 5-месячный ребенок и бабушка: ВС РФ обстреляли Авдеевку, — Ермак (фото)
В Донецкой ОВА подтвердили, что в результате российского артиллерийского обстрела погибли два человека. Еще двое членов семьи получили ранения.
31 марта в Авдеевке российские оккупанты артиллерийским огнем убили двоих человек, среди которых ребенок 2022 года рождения. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак у себя в Telegram.
"Россияне обстреляли Авдеевку из артиллерии – погибли два человека, один из них ребенок 2022 года рождения. Еще двое людей – ранены. Был поврежден частный дом. Террористы", — написал он.
Позже подробностями поделился глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко у себя в Telegram. Он написал, что в результате российского обстрела погиб 5-месячный мальчик и его бабушка. Также ранения получили отец и мать семейства.
"Ужасная трагедия в Авдеевке: под огнем русской армии погиб 5-месячный мальчик и его бабушка. Мать и отец ребенка ранены", — написал он.
По его словам, мать ребенка 30 марта отказалась уезжать из населенного пункта. Ее не смогли убедить даже полицейские и военные.
Он напомнил, что мирный жителям нужно эвакуироваться с населенных пунктов, в рядом с которыми проходят боевые действия.
"Еще раз обращаюсь к гражданским, которые вопреки здравому смыслу остаются в прифронтовой зоне: эвакуируйтесь! Предоставляем для этого все необходимое", — написал Клименко.
Также Донецкая областная прокуратура отметила, что вечером 31 марта 2023 года оккупационные войска РФ совершили артиллерийский обстрел Авдеевки. Погибли 69-летняя женщина и ее внук, а ранения получили родители ребенка, которые в момент обстрела находились на улице.
Были опубликованы фотографии с места события.
Напомним, что в ООН подтвердили свыше 8 000 смертей "гражданских" в Украине. Также подтвердили — ранения в ходе войны с РФ получили 14 000 простых украинцев. При этом чиновники говорят прямо — это только "верхушка айсберга".
Также 31 марта спасатели показали последствия ударов с РСЗО "Град" и "Ураган" в Запорожье. Сотни квадратных метров земли оказались в огне в результате обстрела россиянами Запорожской области.