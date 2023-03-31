Погиб 5-месячный ребенок и бабушка: ВС РФ обстреляли Авдеевку, — Ермак (фото)

В Донецкой ОВА подтвердили, что в результате российского артиллерийского обстрела погибли два человека. Еще двое членов семьи получили ранения.

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31 марта в Авдеевке российские оккупанты артиллерийским огнем убили двоих человек, среди которых ребенок 2022 года рождения. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак у себя в Telegram.

"Россияне обстреляли Авдеевку из артиллерии – погибли два человека, один из них ребенок 2022 года рождения. Еще двое людей – ранены. Был поврежден частный дом. Террористы", — написал он.

Россияне обстреляли Авдеевку

Позже подробностями поделился глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко у себя в Telegram. Он написал, что в результате российского обстрела погиб 5-месячный мальчик и его бабушка. Также ранения получили отец и мать семейства.

"Ужасная трагедия в Авдеевке: под огнем русской армии погиб 5-месячный мальчик и его бабушка. Мать и отец ребенка ранены", — написал он.

По его словам, мать ребенка 30 марта отказалась уезжать из населенного пункта. Ее не смогли убедить даже полицейские и военные.

Он напомнил, что мирный жителям нужно эвакуироваться с населенных пунктов, в рядом с которыми проходят боевые действия.

"Еще раз обращаюсь к гражданским, которые вопреки здравому смыслу остаются в прифронтовой зоне: эвакуируйтесь! Предоставляем для этого все необходимое", — написал Клименко.

Мать мальчика уговаривали уехать из населенного пункта, но та отказалась.

Также Донецкая областная прокуратура отметила, что вечером 31 марта 2023 года оккупационные войска РФ совершили артиллерийский обстрел Авдеевки. Погибли 69-летняя женщина и ее внук, а ранения получили родители ребенка, которые в момент обстрела находились на улице.

Были опубликованы фотографии с места события.

Обстрел Авдеевки Обстрел Авдеевки Фото: Донецкая прокуратура Обстрел Авдеевки Фото: Донецкая прокуратура

Напомним, что в ООН подтвердили свыше 8 000 смертей "гражданских" в Украине. Также подтвердили — ранения в ходе войны с РФ получили 14 000 простых украинцев. При этом чиновники говорят прямо — это только "верхушка айсберга".

Также 31 марта спасатели показали последствия ударов с РСЗО "Град" и "Ураган" в Запорожье. Сотни квадратных метров земли оказались в огне в результате обстрела россиянами Запорожской области.