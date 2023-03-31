Загинула 5-місячна дитина та бабуся: ЗС РФ обстріляли Авдіївку, — Єрмак (фото)
У Донецькій ОВА підтвердили, що внаслідок російського артилерійського обстрілу загинули двоє людей. Ще двоє членів сім'ї отримали поранення.
31 березня в Авдіївці російські окупанти артилерійським вогнем убили двох людей, серед яких дитина 2022 року народження. Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак у себе в Telegram.
"Росіяни обстріляли Авдіївку з артилерії – загинули двоє людей, одна з них дитина 2022 року народження. Ще двох людей – поранено. Було пошкоджено приватний будинок. Терористи", — написав він.
Згодом подробицями поділився голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у себе в Telegram. Він написав, що внаслідок російського обстрілу загинув 5-місячний хлопчик та його бабуся. Також поранення отримали батько та мати сімейства.
"Жахлива трагедія в Авдіївці: під вогнем російської армії загинув 5-місячний хлопчик та його бабуся. Мати та батько дитини поранені", — написав він.
За його словами, мати дитини 30 березня відмовилася виїжджати із населеного пункту. Її не змогли переконати навіть поліціянти та військові.
Він нагадав, що мирним жителям потрібно евакуюватися з населених пунктів, поряд із якими проходять бойові дії.
"Ще раз звертаюся до цивільних, які всупереч здоровому глузду залишаються у прифронтовій зоні: евакуюйтеся! Надаємо для цього все необхідне", — написав Клименко.
Також Донецька обласна прокуратура зазначила, що ввечері 31 березня 2023 року окупаційні війська РФ здійснили артилерійський обстріл Авдіївки. Загинули 69-річна жінка та її онук, а поранення отримали батьки дитини, які на момент обстрілу перебували на вулиці.
Було опубліковано фото з місця події.
Нагадаємо, що в ООН підтвердили понад 8 тисяч смертей "цивыльних" в Україні. Також підтвердили — поранення під час війни з РФ отримали 14 тисяч простих українців. При цьому чиновники говорять прямо — це лише "верхівка айсберга".
Також 31 березня рятувальники показали наслідки ударів із РСЗВ "Град" та "Ураган" у Запоріжжі. Сотні квадратних метрів землі опинилися у вогні внаслідок обстрілу росіянами Запорізької області.