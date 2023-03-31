Загинула 5-місячна дитина та бабуся: ЗС РФ обстріляли Авдіївку, — Єрмак (фото)

У Донецькій ОВА підтвердили, що внаслідок російського артилерійського обстрілу загинули двоє людей. Ще двоє членів сім'ї отримали поранення.

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31 березня в Авдіївці російські окупанти артилерійським вогнем убили двох людей, серед яких дитина 2022 року народження. Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак у себе в Telegram.

"Росіяни обстріляли Авдіївку з артилерії – загинули двоє людей, одна з них дитина 2022 року народження. Ще двох людей – поранено. Було пошкоджено приватний будинок. Терористи", — написав він.

Росіяни обстріляли Авдіївку

Згодом подробицями поділився голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у себе в Telegram. Він написав, що внаслідок російського обстрілу загинув 5-місячний хлопчик та його бабуся. Також поранення отримали батько та мати сімейства.

"Жахлива трагедія в Авдіївці: під вогнем російської армії загинув 5-місячний хлопчик та його бабуся. Мати та батько дитини поранені", — написав він.

За його словами, мати дитини 30 березня відмовилася виїжджати із населеного пункту. Її не змогли переконати навіть поліціянти та військові.

Він нагадав, що мирним жителям потрібно евакуюватися з населених пунктів, поряд із якими проходять бойові дії.

"Ще раз звертаюся до цивільних, які всупереч здоровому глузду залишаються у прифронтовій зоні: евакуюйтеся! Надаємо для цього все необхідне", — написав Клименко.

Мати хлопчика вмовляли виїхати із населеного пункту, але та відмовилася.

Також Донецька обласна прокуратура зазначила, що ввечері 31 березня 2023 року окупаційні війська РФ здійснили артилерійський обстріл Авдіївки. Загинули 69-річна жінка та її онук, а поранення отримали батьки дитини, які на момент обстрілу перебували на вулиці.

Було опубліковано фото з місця події.

Обстріл Авдіївки Обстріл Авдіївки Фото: Донецкая прокуратура Обстріл Авдіївки Фото: Донецкая прокуратура

Нагадаємо, що в ООН підтвердили понад 8 тисяч смертей "цивыльних" в Україні. Також підтвердили — поранення під час війни з РФ отримали 14 тисяч простих українців. При цьому чиновники говорять прямо — це лише "верхівка айсберга".

Також 31 березня рятувальники показали наслідки ударів із РСЗВ "Град" та "Ураган" у Запоріжжі. Сотні квадратних метрів землі опинилися у вогні внаслідок обстрілу росіянами Запорізької області.