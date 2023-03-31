Справжні цифри набагато вищі: в ООН підтвердили понад 8 000 смертей "цивільних" в Україні

Відомо, що в ООН також підтвердили — поранення під час війни з РФ отримали 14 тисяч простих українців. При цьому чиновники говорять прямо — це лише "верхівка айсберга".

Related video

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив, що 8 400 смертей серед цивільних в Україні – це лише "верхівка айсберга". Про це пише The Guardian.

Він також зазначив, що порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права є звичайною справою для російських військ в Україні.

За його словами, кількість жертв серед цивільного населення буде набагато більшою, ніж поки що показують офіційні дані. Він зазначив, що Україна є країною, яка зараз буквально бореться за своє виживання перед обличчям вторгнення з боку Росії.

Тюрк сказав, що люди в Україні стикаються з "величезними стражданнями та втратами, позбавленнями, депортацією та руйнуваннями будинків".

За словами журналістів, офіс Верховного комісара ООН з прав людини також підтвердив 14 000 поранених мирних жителів, які постраждали від дій військ РФ.

"Більшість жертв сталася внаслідок застосування російськими військами фугасної зброї широкої дії у житлових кварталах", — сказав він.

Нагадаємо, що у роковини деокупації Бучі в Україну на саміт приїхали політики країн ЄС. 31 березня до Києва прибули прем'єр-міністри з Хорватії, Словаччини та Словенії, а також президентка Молдови. Політики візьмуть участь у саміті "Буча — відповідальність Росії за злочини в Україні".

Колишній представник України в ООН Володимир Єльченко заявив, що введення у війну з Росією миротворців лише заморозить конфлікт. За його словами, миротворчу місію в Україні потрібно було проводити ще 10 років тому. Наразі Кремль не допустить введення військ країн НАТО чи ЄС.

Зазначимо, що про можливе відправлення миротворців ООН в Україну вперше заговорив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Він сказав, що у Євросоюзі близько підійшли до питання відправлення миротворчого контингенту в Україну. Якщо цього не зробити, загроза третьої світової війни стане реальною.