Вже запізно: введення миротворців заморозить конфлікт в Україні, — експостпред ООН (відео)

Володимир Єльченко переконаний, що миротворчу місію в Україні потрібно було проводити ще 10 років тому. Наразі Кремль не допустить введення військ країн НАТО чи ЄС.

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Введення миротворчих військ на територію України на цьому етапі війни може заморозити конфлікт на довгі роки. Таку думку висловив дипломат, постійний представник України в ООН у 2015-2019 роках Володимир Єльченко. Про це він розповів у п'ятницю, 31 березня, в ефірі телеканалу "Еспресо".

За словами українського дипломата, у 2016-2017 роках, коли Україна була у складі Ради безпеки ООН, питання введення миротворців порушували щодо Донбасу. Однак тоді зіткнулися з двома проблемами. З одного боку пантери і союзники Києва були не в захваті від цієї ідеї через високу вартість її реалізації. За оцінками західних країн, це могло коштувати мільярди доларів. При цьому ніхто не був упевнений у тому, що це дасть якийсь результат. Водночас Росія запропонувала, щоб миротворці ООН охороняли спостерігачів ОБСЄ на Донбасі. Цю ідею одразу відкинули, і відтоді питання більше ніколи не порушувалося.

"Я переконаний у тому, що на відміну від 15-16 років, коли, можливо, така операція принаймні призупинила розвиток тодішнього конфлікту, на сьогодні це виглядає абсолютно недоречним запровадження будь-яких миротворців, чи то ООН, чи ЄС, чи навіть НАТО. Росія ніколи не допустить рішення, яке не передбачатиме участі тих країн, які по відношенню до них є дружніми. Уявіть, щоб на Донбасі чи під Херсоном стояли миротворці Білорусі, Сирії, Еритреї чи Ірану", — пояснив Володимир Єльченко.

За словами експостпреда ООН, введення миротворців заморозить конфлікт, як це було з Північним Кіпром, де 70 років триває конфлікт.

"Так, буде гинути менше людей, але це абсолютно не влаштує ні український народ, ні керівництво. Ця ідея вже не на часі. Це можна і потрібно було робити 10 років тому, але сьогодні це нереально і абсолютно нікому не потрібно", — додав Єльченко.

Відправлення миротворців в Україну — що відомо

31 березня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що у Євросоюзі близько підійшли до питання відправлення миротворчого контингенту до України. За його словами, якщо цього не зробити, загроза третьої світової війни стане реальною.

"Ми близькі до цієї межі, яку раніше вважали такою, що не переступається. Спочатку це звучало неймовірно, але тепер загроза світової війни — не літературне перебільшення. Це дійсно справжня небезпека", — наголосив прем'єр.

Того ж дня колишній російський президент Дмитро Медведєв заявив, що у Європі обговорюють введення в Україну миротворчого контингенту під егідою НАТО. При цьому він додав, що миротворці стануть "законною ціллю РФ".