Орбан заявив про можливе відправлення миротворців ЄС до України: Кремль назвав ідею "дуже небезпечною"

На думку угорського прем'єра, загроза третьої світової війни – далеко не перебільшення. Повномасштабний конфлікт із РФ стає кривавішим, а загальні втрати сторін, за його оцінками, перевищили 100 тисяч.

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У Євросоюзі близько підійшли до питання відправки миротворчого контингенту в Україну. Якщо цього не зробити, загроза третьої світової війни стане реальною, сказав 31 березня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтерв'ю угорському Rádio Kossuth.

"Ми близькі до цієї межі (відправки в Україну миротворців, — ред.), яка раніше вважалася недосяжною. Спочатку це звучало неймовірно, але тепер загроза світової війни — не літературне перебільшення. Це дійсно справжня небезпека", — наголосив прем'єр.

Безпека Угорщини під загрозою, і вона зростає з ризиком ескалації великої війни, додав глава уряду.

"Немає сумнівів, що війна стає все кривавішою та жорстокішою, кількість жертв з обох сторін перевищує 100 тисяч. Попри це, не збільшилася кількість країн, що прагнуть миру. Народ підтримує припинення вогню та переговори, але до світових лідерів це не дійшло", — зауважив Орбан.

За словами прем’єр-міністра, сенс Євросоюзу ставиться під сумнів, оскільки він не може гарантувати ні миру, ні процвітання.

"Є багато країн, які не хотіли бути там, де вони зараз. Провоєнні партії поставили ЄС під загрозу. Якщо Європа продовжить слабшати, це може мати далекосяжні наслідки незалежно від війни", — додав він.

Насамперед треба думати не про мирні переговори, а про припинення вогню, сказав Орбан. Для цього парламент Угорщини 31 березня ухвалить резолюцію, в якій міститься такий заклик.

"Якщо буде припинення вогню, тобто шанс говорити про перебіг мирних переговорів. Необхідне припинення вогню, щоб більше не руйнувалися міста, не вмирали мирні громадяни"

Введення миротворців до України — позиції інших країн

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков назвав потенційно небезпечним обговорення в Євросоюзі ідеї відправки миротворців до України.

Востаннє ідею введення миротворчого контингенту в Україну озвучував президент Польщі Анджей Дуда на саміті НАТО у Брюсселі 24 березня 2022 року. Тоді він наголосив на злочинах ЗС РФ у Маріуполі.

"Маріуполь схожий на Варшаву 1944 року, коли нацисти по-звірячому бомбили житлові будинки, вбивали людей, мирних жителів без милосердя. Сьогодні російська армія поводиться, так само як Гітлер", — говорив він.

Держдума РФ припускала можливість введення сил Організації Договору про колективну безпеку на окуповані території України.

У січні цього року глава української компанії "Енергоатом" Петро Костін заявив про необхідність ООН направити миротворців на Запорізьку АЕС без угоди з Росією щодо створення там зони безпеки.

"Проблема в тому, що немає рішення на рівні МАГАТЕ. Процес не просувається вперед. Ми запропонували б вивести цю проблему на новий рівень", — зазначав він.

Нагадаємо, що президент Білорусі Олександр Лукашенко 24 березня минулого року коментував пропозицію відправлення в Україну західного миротворчого контингенту. Такі кроки призведуть до третьої світової війни, упевнений він.