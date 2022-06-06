У Держдумі допустили введення сил ОДКБ на захоплені території України

За словами генерал-полковника Андрія Картаполова, введення миротворців може відбутися після "досягнення всіх поставлених завдань".

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Голова комітету російської Державної думи з оборони генерал-полковник Андрій Картаполов не виключає ситуацію, за якої на підконтрольні РФ території України можуть бути запроваджені сили Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Проте на думку генерала, на сьогодні такої потреби немає, пише російське агентство "Інтерфакс".

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"Не можна виключати, що будуть затребувані миротворці з країн ОДКБ та на звільнених територіях України, Донецької та Луганської народних республік", — заявив журналістам Картаполов 6 червня.

За його словами, Росія не погодиться з тим, що військові підрозділи країн НАТО "під виглядом миротворців" можуть опинитися на території України. Водночас полковник вважає, що поки що триває війна, і доти, доки не будуть досягнуті всі поставлені завдання, немає жодної необхідності у присутності сил ОДКБ в Україні. Крім того, генерал зазначив, що ввести ці підрозділи сама ситуація не дозволяє.

"А ось на постконфліктному етапі регулювання можливі різні варіанти, не виключено, що миротворці ОДКБ знадобляться", — заявив генерал.

Раніше постпред РФ при ООН Дмитро Полянський 1 червня сказав, що введення миротворців ООН в Україну неможливе, оскільки цілей, поставлених керівництвом країни, ще не досягнуто.

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Нагадаємо, під час проведення саміту лідерів ОДКБ у Москві президент Росії Володимир Путін докладно обговорював розв'язану ним війну в Україні. Однак питання про введення сил організації для участі у війні не обговорювалося.

Володимир Путін під час саміту ОДКБ у Москві 16 травня розповів про діяльність американських біолабораторій в Україні. Повторюючи пропагандистські тези, глава Кремля заявив, що Пентагоном створено десятки спеціалізованих біолабораторій та центрів, де "створювалися компоненти біологічної зброї".