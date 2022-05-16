Виклики від НАТО: в ОДКБ розповіли, чи відправлять військових в Україну

Генсек договору Станіслав Зась розповів, що президент РФ докладно обговорював із лідерами країн блоку перебіг розв'язаної ним повномасштабної війни в Україні.

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Залучення до повномасштабної війни Росії в Україні військових країн Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) не обговорювали на саміті лідерів у Москві. Про це сказав генеральний секретар організації Станіслав Зась.

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"Сьогодні в ході зустрічі президент Російської Федерації Володимир Путін дуже докладно поінформував колег про хід (війни в Україні – ред), яку проводить Російська Федерація в Україні. Питання про будь-яку участь ОДКБ у цій (війні) не ставилося та не обговорювалося", — наголосив він.

Зась заявив про різке зростання агресивності деяких країн і союзів проти ОДКБ.

"Главами держав було відзначено, що кількість викликів і загроз безпеці не тільки в зоні відповідальності організації, а й у цілому у світі неухильно зростає. Серйозним викликом для держав-членів ОДКБ стало різке зростання агресивності світових держав і військово-політичних блоків щодо РФ і її союзників", — зазначив він.

У спільній заяві лідерів країн ОДКБ наголошується на важливості зниження напруженості на континенті, а також готовності налагодження взаємодії з НАТО.

Нагадаємо, що прем'єр Вірменії Нікол Пашинян розкритикував союзників із ОДКБ за реакцію на війну в Нагірному Карабаху у 2020 році. Йому не сподобався продаж Азербайджану зброї деякими членами блоку.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував лідерам ОДКБ піти за Китаєм і обмежити доступ до інтернету. Він вважає, що так "фейки Заходу" перестануть потрапляти в країну.

Держави-члени ОДКБ раніше відмовилися підтримати війська Росії в війні проти України. Учасники союзу не хочуть проводити миротворчі операції в інших країнах і в так званих "ДНР" і "ЛНР".