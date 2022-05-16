Вызовы от НАТО: в ОДКБ рассказали, отправят ли военных в Украину

Генсек договора Станислав Зась рассказал, что президент РФ подробно обсуждал с лидерами стран блока ход развязанной им полномасштабной войны в Украине.

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Вовлечение в полномасштабную войну России в Украине военных стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не обсуждали на саммите лидеров в Москве. Об этом сказал генеральный секретарь организации Станислав Зась.

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"Сегодня в ходе встречи президент Российской Федерации Владимир Путин очень подробно проинформировал коллег о ходе (войны в Украине, – ред), которую проводит Российская Федерация в Украине. Вопрос о каком-либо участии ОДКБ в этой (войне) не ставился и не обсуждался", — подчеркнул он.

Зась заявил о резком росте агрессивности некоторых стран и союзов против ОДКБ.

"Главами государств было отмечено, что количество вызовов и угроз безопасности не только в зоне ответственности организации, но и в целом в мире неуклонно растет. Серьезным вызовом для государств-членов ОДКБ стал резкий рост агрессивности мировых держав и военно-политических блоков в отношении РФ и ее союзников", — отметил он.

В совместном заявлении лидеров стран ОДКБ подчеркивается важность снижения напряженности на континенте, а также готовность налаживания взаимодействия с НАТО.

Напомним, что премьер Армении Никол Пашинян раскритиковал союзников по ОДКБ за реакцию на войну в Нагорном Карабахе в 2020 году. Ему не понравилась продажа оружия некоторыми членами блока Азербайджану.

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил лидерам ОДКБ последовать за Китаем и ограничить доступ в интернет. Он считает что "фейки Запада" таким образом перестанут попадать в страну.

Государства-члены ОДКБ ранее отказались поддержать войска России в войне против Украины. Участники союза не хотят проводить миротворческие операции в других странах и в так называемых "ДНР" и "ЛНР".