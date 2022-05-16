Реакция не обрадовала: Пашинян раскритиковал бездействие ОДКБ во время войны в Карабахе

В ходе выступления армянский премьер напомнил, что в свое время страны-члены организации не только отказались защищать своего союзника по организации, но и продавали оружие Азербайджану.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал союзников по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за реакцию на войну в Карабахе в 2020 году и продажу некоторыми членами блока оружия Азербайджану. С соответствующим заявлением глава армянского правительства выступил на саммите лидеров стран-членов ОДКБ в понедельник, 16 мая.

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Пашинян указал, что "в истории ОДКБ очень много позитива" и организация "была, есть и будет важнейшим фактором" в обеспечении безопасности в регионе. В то же время премьер отметил, что реакция стран-членов ОДКБ на войну в Карабахе в 2020 году была не такой, какой ожидала Армения.

"…Войска Азербайджана вторглись на суверенную территорию Армении. Армения обратилась к ОДКБ, чтобы задействовать механизмы, которые предназначены в положении порядка реагирования ОДКБ на кризисные ситуации от 10 декабря 2010 года, который был утвержден Советом коллективной безопасности. К сожалению, мы не можем сказать, что организация реагировала так, как ожидала республика Армения", — сказал премьер.

Также Пашинян добавил, что армянские власти на протяжении долгого времени поднимали вопрос о недопустимости продажи оружия странами-членами ОДКБ "недружественной для Армении стране" (предположительно, Пашинян имеет в виду Азербайджан".

"В итоге это оружие было использовано против Армении и против армянского народа. И это тоже проблема. Честно говоря, реакция стран-членов ОДКБ в течение 44-дневной войны 2020 года и после войны не очень обрадовала республику Армения и вообще армянский народ", — подчеркнул Пашинян.

Премьер Армении также заверил, что правительство продолжает придерживаться договоренностей о прекращении огня в Карабахе, и выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за содействие в заключении таких соглашений.

"Положительно настроены, чтобы в полном объеме поддержать организацию и ее дальнейшее развитие", — добавил Пашинян.

Отметим, что 16 мая лидеры стран-членов ОДКБ — РФ, Беларуси, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана — встретились сегодня в Москве на саммите, посвященном 20-летию организации. В ходе публичной встречи президент РФ Путин, в частности, заявил, что расширение НАТО на территории Швеции и Финляндии не представляет угрозы для России, а также повторил тезис о "нацистах" в Украине.

Реакция ОДКБ на войну в Карабахе

Осенью 2020 года в Карабахе возобновился вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном, который продолжался с 27 сентября по 10 ноября. В ходе войны президент РФ Владимир Путин признал, что у Москвы есть обязательства перед Ереваном в рамках ОДКБ, однако отметил, что "боевые действия ведутся не на территории Армении". Утром 31 октября Пашинян направил письмо Путину и попросил его о поддержке в связи с войной. В ответ на это в Министерстве иностранных дел РФ также указали, что поддержка будет направлена, когда боевые действия начнутся непосредственно на территории Армении.

Уже в ночь на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава армянского правительства Пашинян при посредничестве Путина подписали соглашение, согласно которому армянская сторона передала под контроль азербайджанским войскам территории Агдамского, Кельбаджарского, Лачинского и части Газахского районов Карабаха.

С тех пор в регионе время от времени происходят столкновения между азербайджанскими и армянскими военными, в провоцировании которых стороны обвиняют друг друга.