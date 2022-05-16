Биологическое оружие США и разгул "нацизма": Путин на саммите ОДКБ вспомнил об Украине

Президент РФ на юбилейной 30-й встрече лидеров ОДКБ не изменил традициям, повторяя пропагандистские тезисы. Пентагон, по его словам, создал в Украине десятки биолабораторий не для медицинской помощи.

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Американские биолаборатории вели в Украине разработку биологического оружия. Об этом сказал президент России Владимир Путин на юбилейном 30-м саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве.

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Саммит лидеров ОДКБ проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Кроме Путина, в нем участвуют премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон.

На постсоветском пространстве эти биолаборатории, по сведениям главы РФ, собирали биологические материалы и изучали специфику распространения опасных заболеваний.

"Мы давно били тревогу по поводу биологической активности США на постсоветском пространстве. Как известно, в нашем общем регионе Пентагоном созданы десятки специализированных биолабораторий и центров. И они заняты отнюдь не оказанием практической медицинской помощи населению тех стран, где они развернули свою деятельность", — констатировал глава российского государства.

Он пояснил, что основная задача таких лабораторий — "сбор биологических материалов и изучение в своих целях специфики распространения вирусов и опасных заболеваний". "Теперь в ходе спецоперации на Украине получены документальные доказательства того, что в непосредственной близости от наших границ по сути создавались компоненты биологического оружия", — указал Путин.

Запад "поощряет нацизм" в Украине

Путин традиционно повторил тезис о "нацистах" в Украине и сказал, что страны Запада закрывают на это глаза.

"Давно наблюдается разгул неонацизма, на что закрывают глаза, а значит, и фактически поощряют их деятельность, некоторые наши партнеры из так называемого коллективного Запада. Экстремисты есть везде. Так или иначе они вылезают из подполья и проявляют себя. Нигде на государственном уровне не героизируются нацисты. Нигде в цивилизованных странах не поощряются органами власти многотысячные шествия факельные с неонацистской символикой", — сказал он.

Президент РФ увидел "небывалый всплеск" русофобии в западном обществе.

Глава страны-агрессора пообещал в закрытом режиме ознакомить лидеров ОДКБ о ходе полномасштабной войны в Украине.

"Я проинформирую вас подробно о том, с чем это связано, как идет эта боевая работа. Но сделаем это, конечно, в закрытом режиме", — сказал он.

Путин добавил, что главы ОДКБ примут совместное заявление о военном взаимодействии с учетом опыта, приобретенного во время подавления протестов в Казахстане.

Минобороны РФ ранее говорило о якобы участии в деятельности биолабораторий в Украине крупных фармацевтических компаний Pfizer, Moderna, Merc и Gilead. Чиновники ведомства считают, что под госгарантии привлекались средства организаций, подконтрольных Демократической партии США – фонды Клинтонов, Рокфеллеров, Сороса, Байдена.

Подобное заявление российских военных – не первое. 17 марта агрессоры говорили, что в Киеве, Харькове, Львове и Одессе создавали биологическое оружие, финансируемое Пентагоном.