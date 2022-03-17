Минобороны РФ обвинило Украину в создании биологического оружия

По утверждению российских военных, украинцы создавали устойчивые к лекарствам штаммы бактерий и вирусов.

Министерство обороны РФ опубликовало документ от 6 марта 2022 года, где утверждается, что Пентагон якобы участвовал в финансировании в Украине проектов по созданию биологического оружия. Американскими деньгами, утверждает источник, финансировались биолаборатории в Киеве, Харькове, Львове и Одессе, сообщает "РИА Новости".

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Российское Министерство обороны заявляет, что четыре украинских биолаборатории получили от Пентагона финансирование на сумму $32 млн, и исследовали за эти деньги Конго-Крымскую геморрагическую лихорадку.

В документе упоминается проект П-781 по передаче вируса от летучих мышей к человеку, проводившийся совместно харьковской лабораторией и биологическим центром Лугара в Тбилиси. Курировала исследования, по утверждению российских военных, глава офиса DTRA при посольстве США в Киеве Джоанна Уинтролл.

В ходе реализации этих проектов якобы были выделены 6 семейств вирусов (включая коронавирусы) и патогенные бактерии — возбудители чумы, бруцеллеза и лептоспироза, быстро передающиеся от животных к человеку и устойчивые к лекарствам, заявляет МО РФ.

Утверждения о разработке Украиной биологического оружия высказывались представителями МО РФ и ранее, но доказательств тому предъявлено не было, за исключением того, что украинцы якобы выпускали из заповедника в Аскания-Нове окольцованных птиц.

Ранее Фокус сообщал, что перед началом войны в соцсетях РФ начала активно распространяться идея о том, что коронавирус — это биологическое оружие ЦРУ.

Несколько дней назад представители США и Великобритании предупредили Украину, что Россия может применить биологическое оружие под чужим флагом.