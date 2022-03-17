Міноборони РФ звинуватило Україну у створенні біологічної зброї

За твердженням російських військових, українці створювали стійкі до ліків штами бактерій та вірусів.

Міністерство оборони РФ опублікувало документ від 6 березня 2022 року, де стверджується, що Пентагон нібито брав участь у фінансуванні в Україні проєктів створення біологічної зброї. Американськими грошима, стверджує джерело, фінансувалися біолабораторії в Києві, Харкові, Львові та Одесі, повідомляє "РИА Новости".

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Російське Міністерство оборони заявляє, що чотири українські біолабораторії отримали від Пентагону фінансування на суму $32 млн, і досліджували за ці гроші Конго-Кримську геморагічну лихоманку.

У документі згадується проєкт П-781 з передачі вірусу від кажанів до людини, що проводився спільно харківською лабораторією та біологічним центром Лугара у Тбілісі. Займалася дослідженнями, за твердженням російських військових, голова офісу DTRA при посольстві США в Києві Джоанна Вінтролл.

У ході реалізації цих проєктів нібито було виділено 6 сімейств вірусів (включаючи коронавіруси) та патогенні бактерії — збудники чуми, бруцельозу та лептоспірозу, що швидко передаються від тварин до людини та стійкі до ліків, заявляє МО РФ.

Твердження про розробку Україною біологічної зброї висловлювалися представниками МО РФ і раніше, але доказів цього не було, за винятком того, що українці нібито випускали із заповідника в Асканії-Новій окільцьованих птахів.

Раніше Фокус повідомляв, що перед початком війни в соцмережах РФ почала активно поширюватися ідея про те, що коронавірус — це біологічна зброя ЦРУ.

Кілька днів тому представники США та Великої Британії попередили Україну, що Росія може застосувати біологічну зброю під чужим прапором.