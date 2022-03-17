RU
RU
Розділи
Матеріали
Світ Російсько-українська війна

Міноборони РФ звинуватило Україну у створенні біологічної зброї

1673
оборона, військові, РФ, Україна, зброя, біологічна
МО РФ

За твердженням російських військових, українці створювали стійкі до ліків штами бактерій та вірусів.

Міністерство оборони РФ опублікувало документ від 6 березня 2022 року, де стверджується, що Пентагон нібито брав участь у фінансуванні в Україні проєктів створення біологічної зброї. Американськими грошима, стверджує джерело, фінансувалися біолабораторії в Києві, Харкові, Львові та Одесі, повідомляє "РИА Новости".

Російське Міністерство оборони заявляє, що чотири українські біолабораторії отримали від Пентагону фінансування на суму $32 млн, і досліджували за ці гроші Конго-Кримську геморагічну лихоманку.

У документі згадується проєкт П-781 з передачі вірусу від кажанів до людини, що проводився спільно харківською лабораторією та біологічним центром Лугара у Тбілісі. Займалася дослідженнями, за твердженням російських військових, голова офісу DTRA при посольстві США в Києві Джоанна Вінтролл.

У ході реалізації цих проєктів нібито було виділено 6 сімейств вірусів (включаючи коронавіруси) та патогенні бактерії — збудники чуми, бруцельозу та лептоспірозу, що швидко передаються від тварин до людини та стійкі до ліків, заявляє МО РФ.

Твердження про розробку Україною біологічної зброї висловлювалися представниками МО РФ і раніше, але доказів цього не було, за винятком того, що українці нібито випускали із заповідника в Асканії-Новій окільцьованих птахів.

Раніше Фокус повідомляв, що перед початком війни в соцмережах РФ почала активно поширюватися ідея про те, що коронавірус — це біологічна зброя ЦРУ.

Кілька днів тому представники США та Великої Британії попередили Україну, що Росія може застосувати біологічну зброю під чужим прапором.