Біологічна зброя США та розгул "нацизму": Путін на саміті ОДКБ згадав про Україну

Президент РФ на ювілейній 30-ій зустрічі лідерів ОДКБ не зрадив традицію, повторюючи пропагандистські тези. Пентагон, за його словами, створив в Україні десятки біолабораторій не для медичної допомоги.

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Американські біолабораторії проводили в Україні розробку біологічної зброї. Про це сказав президент Росії Володимир Путін на ювілейному 30-му саміті Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) у Москві.

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Саміт лідерів ОДКБ відбувся в Олександрівській залі Великого Кремлівського палацу. Окрім Путіна, у ньому взяли участь прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президент Білорусі Олександр Лукашенко, глава Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Киргизстану Садир Жапаров і керівник Таджикистану Емомалі Рахмон.

На пострадянському просторі ці біолабораторії, за даними глави РФ, збирали біологічні матеріали та вивчали специфіку поширення небезпечних захворювань.

"Ми давно били на сполох через біологічну активність США на пострадянському просторі. Як відомо, у нашому загальному регіоні Пентагон створив десятки спеціалізованих біолабораторій і центрів. І вони зайняті аж ніяк не наданням практичної медичної допомоги населенню тих країн, де вони розгорнули свою діяльність", — констатував глава російської держави.

Він пояснив, що основне завдання таких лабораторій — "збирання біологічних матеріалів і вивчення у своїх цілях специфіки поширення вірусів і небезпечних захворювань". "Тепер у ході спецоперації в Україні отримано документальні докази того, що в безпосередній близькості від наших кордонів, по суті, створювалися компоненти біологічної зброї", — зазначив Путін.

Захід заохочує нацизм в Україні

Путін традиційно повторив тезу про "нацистів" в Україні та сказав, що країни Заходу заплющують на це очі.

"Давно спостерігається розгул неонацизму, на що заплющують очі, а значить, і фактично заохочують їхню діяльність, деякі наші партнери з так званого колективного Заходу. Екстремісти є скрізь. Так чи інакше вони вилазять із підпілля та виявляють себе. Ніде на державному рівні не героїзуються нацисти. Ніде в цивілізованих країнах не заохочуються органами влади багатотисячні ходи факельні з неонацистською символікою", — сказав він.

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Глава держави-агресора пообіцяв у закритому режимі ознайомити лідерів ОДКБ про перебіг повномасштабної війни в Україні.

"Я проінформую вас докладно про те, з чим це пов'язано, як іде ця бойова робота. Але зробимо це, звичайно, у закритому режимі", — сказав він.

Путін додав, що глави ОДКБ ухвалять спільну заяву про військову взаємодію з урахуванням досвіду, набутого під час придушення протестів у Казахстані.

Міноборони РФ раніше говорило про нібито участь у діяльності біолабораторій в Україні великих фармацевтичних компаній Pfizer, Moderna, Merc і Gilead. Чиновники відомства вважають, що під держгарантії залучали кошти організацій, підконтрольних Демократичній партії США, — фондів Клінтонів, Рокфеллерів, Сороса, Байдена.

Подібна заява російських військових — не перша. 17 березня агресори говорили, що у Києві, Харкові, Львові й Одесі створювали біологічну зброю, яку фінансує Пентагон.