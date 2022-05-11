Pfizer та фонд Сороса: у РФ назвали учасників "військово-біологічної діяльності" в Україні

За версією Міноборони окупантів, до роботи "біолабораторій" в Україні причетні фармацевтичні компанії Moderna, Merc, Gilead, благодійні фонди Клінтонів, Рокфеллерів, Сороса та Байдена, а також Польща та Німеччина. Щобільше, нашу країну також звинуватили в поширенні туберкульозу на території "ЛНР".

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Міноборони Росії вкотре заявили, що в Україні нібито є біологічні лабораторії. Ідеологами військово-біологічної діяльності назвали лідерів Демократичної партії США, а в американських органах влади нібито формувалася законодавча база для біологічної діяльності в Україні та фінансування з федерального бюджету. У схемі залучено великі фармацевтичні компанії Pfizer, Moderna, Merc, Gilead. Про це пише "РІА Новини".

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"Ідеологи військово-біологічної діяльності США в Україні — лідери Демократичної партії, залучення туди підконтрольних організацій та збільшення їх доходів дозволяє лідерам Демпартії отримувати додаткові кошти на виборчі кампанії, приховуючи їх розподіл", — заявили у відомстві.

Міноборони РФ також розповіли, що нібито під державні гарантії залучали кошти організацій, підконтрольних керівництву Демократичної партії, включаючи фонди Клінтонів, Рокфеллерів, Сороса, Байдена.

Окрім США, у біологічних програмах в Україні також нібито брали участь Польща та Німеччина.

"Лише з 2016 по 2019 військові епідеміологи з інституту мікробіології бундесверу (Німеччина, — ред.) вивезли 3,5 тисячі проб сироватки крові громадян, які проживають у 25 областях України", — йдеться в повідомленні військового відомства Росії.

"Умисне зараження мешканців ЛНР"

Крім того, Міноборони РФ також звинуватило Україну в тому, що у 2020-му нібито було навмисне зараження мешканців Слов'яносербського району "ЛНР" туберкульозом із високою стійкістю до ліків. Там заявили, що організатори "зараження" почали розповсюджувати його серед дітей у селі Степове Луганської області фальшивими банкнотами, інфікованими збудником туберкульозу.

А Маріуполь у співпраці з Пентагоном використовували як регіональний центр для збирання та паспортизації збудника холери. В місті діяльність нібито велася з 2014 року.

Нагадаємо, це вже не вперше, коли в Росії заявляють про нібито діяльність біологічних лабораторій на території України. 17 Березня в російському Міноборони заявили, що в Києві, Харкові, Львові та Одесі створювалася біологічна зброя завдяки фінансуванню Пентагону.

16 березня Володимир Путін розповідав про "експерименти з коронавірусом в українських біолабораторіях" за підтримки США.

Проте 19 березня в ООН спростували заяви РФ щодо розробки біологічної зброї в Україні.