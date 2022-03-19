В ООН спростували звинувачення РФ щодо розробки біологічної зброї в Україні

Посол США Лінда Томас-Грінфілд висловила побоювання, що Росія може використати збори Ради безпеки, щоб застосувати заборонену зброю проти України.

Організація об'єднаних націй спростувала заяви Росії про існування в Україні програм зі створення біологічної зброї. Про це 19 березня повідомив офіційний телеграм-канал Верховної Ради.

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На засіданні Ради Безпеки ООН 11 березня заступник генерального секретаря та Верховний представник із роззброєння Ідзумі Накаміцу заявила, що у них немає інформації про будь-які програми біологічної зброї в Україні. Вона додала: Росія та Україна є учасниками Конвенції про біологічну зброю 1972 року, яка забороняє розробку, виробництво, купівлю, передачу, накопичення та застосування біологічної та токсинової зброї.

Договір набув чинності в 1975 році, з тих, що таке озброєння знаходяться поза законом. Ідзумі Накаміцу нагадала, що всі 183 держави, які підписали Конвенцію, зобов'язалися ніколи і за жодних обставин не розробляти і жодним чином не отримувати біологічної зброї.

У світлі звинувачень РФ вона озвучила кілька варіантів дій для врегулювання конфліктів у рамках Конвенції, включаючи можливе скликання консультативної наради:

"Управління ООН з питань роззброєння готове підтримати будь-які процедури в рамках Конвенції про біологічну зброю, які держави-учасниці можуть вирішити використати".

Як пише сайт ООН, посол Росії Василь Небензя заявив Раді безпеки, що російська делегація отримала нові докази угоди між українською та американською владою про розробку біологічної зброї на території України, нібито укладеної у 2005 році. Як стверджує представник РФ, він передав докази Раді, включно з документами про фінансування з боку США на суму $32 млн.

Посол США Лінда Томас-Грінфілд у відповідь нагадала, що ООН уже чула "теорії змови" і заявила: таких лабораторій по сусідству з Росією немає. За її словами, РФ може використати збори, щоб застосувати хімічну чи біологічну зброю проти українців.

"Ця зустріч — результат ізоляції Росії в цій Раді та на світовій арені", — наголосила Лінда Томас-Грінфілд.

Раніше Міноборони РФ звинуватило Україну у створенні біологічної зброї. За твердженням відомства, Пентагон спонсорував розробки небезпечних речовин у лабораторіях у Києві, Харкові, Львові та Одесі.

Біолог Євген Кунін назвав 5 причин не вірити в розповіді про українську біологічну зброю. В Україні є біолабораторії, але вони займаються зовсім іншими завданнями.