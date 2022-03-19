В ООН опровергли обвинения РФ о разработке биологического оружия в Украине

Посол США Линда Томас-Гринфилд выразила опасения, что Россия может использовать собрание Совета безопасности, чтобы применить запрещенное оружие против Украины.

Организация объединенных наций опровергли заявления России о сущестовании в Украине программ по созданию биологического оружия. Об этом 19 марта сообщил официальный Телеграм-канал Верховной Рады.

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На заседании Совета Безопасности ООН 11 марта заместитель генерального секретаря и Верховный представитель по разоружению Идзуми Накамицу заявила, что у них нет информации о каких-либо программах биологического оружия в Украине. Она добавила: Россия и Украина являются участниками Конвенции о биологическом оружии 1972 года, которая запрещает разработку, производство, покупку, передачу, накопление и применение биологического и токсинового оружия.

Договор вступил в силу в 1975 году, с тех такое вооружение находятся вне закона. Идзуми Накамицу напомнила, что все 183 государства, подписавших Конвенцию, обязались никогда и ни при каких обстоятельствах не разрабатывать и никаким образом не приобретать биологическое оружие.

В свете обвинений РФ она озвучила несколько вариантов действий для урегулирования конфликтов в рамках Конвенции, включая возможный созыв консультативного совещания:

"Управление ООН по вопросам разоружения готово поддержать любые процедуры в рамках Конвенции о биологическом оружии, которые государства-участники могут решить использовать".

Как пишет сайт ООН, посол России Василий Небензя заявил Совету безопасности, что российская делегация получила новые доказательства соглашения между украинскими и американскими властями о разработке биологического оружия на территории Украины, якобы заключенного в 2005 году. Как утверждает представитель РФ, он передал улики Совету, включая документы о финансировании со стороны США на сумму $32 млн.

Посол США Линда Томас-Гринфилд в ответ напомнила, что ООН уже слышала "теории заговора", и заявила: таких лабораторий по соседству с Россией нет. По ее словам, РФ может использовать собрание, чтобы применить химическое или биологическое оружие против украинцев.

"Эта встреча — результат изоляции России в этом Совете и на мировой арене", — подчеркнула Линда Томас-Гринфилд.

Ранее Минобороны РФ обвинило Украину в создании биологического оружия. Согласно утверждению ведомства, Пентагон спонсировал разработки опасных веществ в лабораториях в Киеве, Харькове, Львове и Одессе.

Биолог Евгений Кунин назвал 5 причин не верить в рассказы об украинском биологическом оружии. В Украине есть биолаборатории, однако они занимаются совершенно другими задачами.