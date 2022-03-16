Путін розповів про "експерименти з коронавірусом" в "українських лабораторіях" (відео)

Питання створення "біологічної зброї" на території України президент РФ зачепив на нараді, присвяченій ситуації в російській економіці.

Президент Росії Володимир Путін на тлі повномасштабної війни з Україною заявив, що на українській території за підтримки США діяли лабораторії, в яких проводилися експерименти зі зразками інфекцій, зокрема й коронавірусу. Про це глава держави-агресора повідомив під час наради, присвяченій соціально-економічній підтримці російських регіонів в умовах кризи в середу, 16 березня.

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За словами Путіна, під керівництвом та з фінансуванням Пентагону на території української держави "проводилися військово-біологічні програми".

"Зокрема експерименти зі зразками коронавірусу, сибірки, африканської чуми свиней та інших смертоносних захворювань", — сказав президент РФ.

Водночас Путін стверджує, що сліди "секретних програм зараз посилено намагаються стерти".

"Але ми маємо всі підстави вважати, що в безпосередній близькості від Росії на території України, по суті, створювали компоненти біологічної зброї", — додав російський лідер.

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати попереджали про можливість застосування Росією біологічної зброї в Україні, щоб звинуватити в інциденті Київ.

Раніше в Міністерстві оборони поширили інформацію про те, як Україна нібито могла використовувати птахів як переносників хвороб для "враження слов'ян".