Міноборони РФ поширює чутки про створення біозброї в Україні: з'явилася реакція РНБО

Російське відомство стверджує, що проєкт США з розробки біологічної зброї реалізовувався в Україні, а заражені "агенти" були відловлені в Іванівській та Воронезькій областях.

Міністерство оборони РФ повідомило про отримання ним відомостей щодо "проєкту США в лабораторіях в Україні з вивчення поширення небезпечних інфекцій птахами, що мігрують". Російське оборонне відомство стверджує, що частина птахів, які брали участь в експерименті, були випущені з "Херсонського заповідника" та виявлені на території РФ. Про це повідомляє агентство ТАРС.

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Зокрема, за даними Міноборони держави-агресора, "проєкт США" під назвою P-781, у межах якого кажани та птиці вивчалися як "агенти біологічної зброї", розроблявся в українських лабораторіях.

"Одним із завдань США та союзників є створення біоагентів, здатних вибірково вражати різні етнічні групи, зокрема слов'ян", — йдеться в заяві.

У російському міністерстві також заявили, що на реалізацію проєкту з перенесення інфекцій птахами США виділили 1,6 млн доларів. Аналогічна програма, у якій були залучені птахи, коштувала американській владі 1,3 млн доларів, стверджує влада РФ.

Водночас російські журналісти з посиланням на дані "протоколу" проєкту повідомили, що птахи, "окільцьовані та випущені в ході біодосліджень з Херсонського заповідника", були відловлені в Іванівській та Воронезькій областях РФ.

Рада національної безпеки та оборони України вже назвала інформацію про "біолабораторії" на території української держави фейком.

Нагадаємо, прессекретарка Білого дому Джен Псакі раніше заявила, що РФ може готувати операцію із застосування біологічної чи хімічної зброї проти України.

Також ми писали, що 9 березня МЗС Китаю закликало США розкрити інформацію про біолабораторії в Україні.