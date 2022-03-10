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Военный Фокус Российско-украинская война

Минобороны РФ распространяет слухи о разработке биооружия в Украине: появилась реакция СНБО

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Фото: Flickr | В РФ раскрыли "проект США" по уничтожению славян при помощи птиц

Российское ведомство утверждает, что проект США по разработке биологического оружия реализовывался в Украине, а зараженные "агенты" были отловлены в Ивановской и Воронежской областях.

Министерство обороны РФ сообщило о получении им сведений касательно "проекта США в лабораториях в Украине по изучению распространения опасных инфекций мигрирующими птицами". Российское оборонное ведомство утверждает, что часть птиц, которые участвовали в эксперименте, были выпущены из "Херсонского заповедника" и обнаружены на территории РФ. Об этом сообщает агентство ТАСС.

В частности, по данным Минобороны государства-агрессора, "проект США" под названием P-781, в рамках которого летучие мыши и птицы изучались в качестве "агентов биологического оружия", разрабатывался в украинских лабораториях.

"Одной из задач США и союзников является создание биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы, в частности славян", — говорится в заявлении.

В российском министерстве также заявили, что на реализацию проекта по переносу инфекций птицами США выделили 1,6 млн долларов. Аналогичная программа, в которой были задействованы птицы, стоила американским властям 1,3 млн долларов, утверждают власти РФ.

Вместе с тем российские журналисты со ссылкой на данные "протокола" проекта сообщили, что птицы, "окольцованные и выпущенные в ходе биоиследований из Херсонского заповедника", были отловлены в Ивановской и Воронежской областях РФ.

Совет национальной безопасности и обороны Украины уже назвал информацию о "биолабораториях" на территории украинского государства фейком.

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химическое оружие это, биологическое оружие, биологическое оружие это, лаборатория, минобороны рф
химическое оружие это, биологическое оружие, биологическое оружие это, лаборатория, минобороны рф
химическое оружие это, биологическое оружие, биологическое оружие это, лаборатория, минобороны рф

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее заявила, что РФ может готовить операцию по применению биологического или химического оружия против Украины.

Также мы писали, что 9 марта МИД Китая призвал США раскрыть информацию о биолабораториях в Украине.