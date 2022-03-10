Минобороны РФ распространяет слухи о разработке биооружия в Украине: появилась реакция СНБО

Российское ведомство утверждает, что проект США по разработке биологического оружия реализовывался в Украине, а зараженные "агенты" были отловлены в Ивановской и Воронежской областях.

Министерство обороны РФ сообщило о получении им сведений касательно "проекта США в лабораториях в Украине по изучению распространения опасных инфекций мигрирующими птицами". Российское оборонное ведомство утверждает, что часть птиц, которые участвовали в эксперименте, были выпущены из "Херсонского заповедника" и обнаружены на территории РФ. Об этом сообщает агентство ТАСС.

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В частности, по данным Минобороны государства-агрессора, "проект США" под названием P-781, в рамках которого летучие мыши и птицы изучались в качестве "агентов биологического оружия", разрабатывался в украинских лабораториях.

"Одной из задач США и союзников является создание биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы, в частности славян", — говорится в заявлении.

В российском министерстве также заявили, что на реализацию проекта по переносу инфекций птицами США выделили 1,6 млн долларов. Аналогичная программа, в которой были задействованы птицы, стоила американским властям 1,3 млн долларов, утверждают власти РФ.

Вместе с тем российские журналисты со ссылкой на данные "протокола" проекта сообщили, что птицы, "окольцованные и выпущенные в ходе биоиследований из Херсонского заповедника", были отловлены в Ивановской и Воронежской областях РФ.

Совет национальной безопасности и обороны Украины уже назвал информацию о "биолабораториях" на территории украинского государства фейком.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее заявила, что РФ может готовить операцию по применению биологического или химического оружия против Украины.

Также мы писали, что 9 марта МИД Китая призвал США раскрыть информацию о биолабораториях в Украине.