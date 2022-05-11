Pfizer и фонд Сороса: в РФ назвали участников "военно-биологической деятельности" в Украине

По версии Минобороны оккупантов, к работе "биолабораторий" в Украине причастны фармацевтические компании Moderna, Merc, Gilead, благотворительные фонды Клинтонов, Рокфеллеров, Сороса и Байдена, а также Польша и Германия. Более того, нашу страну также обвинили в распространении туберкулеза на территории "ЛНР".

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Минобороны России в очередной раз заявили, что в Украине якобы есть биологические лаборатории. Идеологами военно-биологической деятельности назвали лидеров Демократической партии США, а в американских органах власти якобы формировалась законодательная база для биологической деятельности в Украине и для финансирования из федерального бюджета. В схему были вовлечены крупные фармацевтические компании Pfizer, Moderna, Merc, Gilead. Об этом пишет "РИА Новости".

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"Идеологи военно-биологической деятельности США в Украине — лидеры Демократической партии, вовлечение туда подконтрольных организаций и увеличение их доходов позволяет лидерам Демпартии получать дополнительные средства на избирательные кампании, скрывая их распределение", — заявили в ведомстве.

Минобороны РФ также рассказали, что якобы под государственные гарантии привлекались средства организаций, подконтрольных руководству Демократической партии, включая фонды Клинтонов, Рокфеллеров, Сороса, Байдена.

Кроме США, в биологических программах в Украине также якобы участвовали Польша и Германия.

"Только с 2016 по 2019 военные эпидемиологи из института микробиологии бундесвера (Германия, — ред.) вывезли 3,5 тысячи проб сыворотки крови граждан, проживающих в 25 областях Украины", — сказано в сообщении военного ведомства России.

"Преднамеренное заражение жителей ЛНР"

Кроме того, Минобороны РФ также обвинило Украину в том, что в 2020-м якобы имело место преднамеренное заражение жителей Славяносербского района "ЛНР" туберкулезом с высокой устойчивостью к лекарствам. Там заявили, что организаторы "заражения" стали распространять его среди детей в селе Степовом Луганской области фальшивые банкноты, инфицированные возбудителем туберкулеза.

А Мариуполь в сотрудничестве с Пентагоном использовался как региональный центр для сбора и паспортизации возбудителя холеры. В городе деятельность якобы велась с 2014 года.

Напомним, это уже не первый раз, когда в России заявляют, о якобы деятельности биологических лабораторий на территории Украины. 17 Марта в российском Минобороны заявили, что в Киеве, Харькове, Львове и Одессе создавалось биологическое оружие при финансировании Пентагона.

16 марта Владимир Путин рассказывал об "экспериментах с коронавирусом в украинских биолабораториях" при поддержке США.

Однако 19 марта в ООН опровергли заявления РФ о разработке биологического оружия в Украине.