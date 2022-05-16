Реакція не втішила: Пашинян розкритикував бездіяльність ОДКБ під час війни в Карабаху

У ході виступу вірменський прем'єр нагадав, що свого часу країни-члени організації не лише відмовилися захищати свого союзника з організації, а й продавали зброю Азербайджану.

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Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян розкритикував союзників із Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) за реакцію на війну в Карабаху у 2020 році та продаж деякими членами блоку зброї Азербайджану. З відповідною заявою глава вірменського уряду виступив на саміті лідерів країн-членів ОДКБ у понеділок, 16 травня.

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Пашинян зазначив, що "в історії ОДКБ дуже багато позитиву", і організація "була, є і буде найважливішим фактором" у забезпеченні безпеки в регіоні. Водночас прем'єр зазначив, що реакція країн-членів ОДКБ на війну в Карабаху у 2020 році була не такою, на яку очікувала Вірменія.

"Війська Азербайджану вторглися на суверенну територію Вірменії. Вірменія звернулася до ОДКБ, щоб задіяти механізми, які призначені в положенні порядку реагування ОДКБ на кризові ситуації від 10 грудня 2010 року, який був затверджений Радою колективної безпеки. На жаль, ми не можемо сказати, що організація реагувала так, як очікувала республіка Вірменія", — сказав прем'єр.

Також Пашинян додав, що вірменська влада протягом довгого часу порушувала питання про неприпустимість продажу зброї країнами-членами ОДКБ "недружній для Вірменії країні" (імовірно, Пашинян має на увазі Азербайджан).

"У результаті ця зброя була використана проти Вірменії та проти вірменського народу. І це теж проблема. Чесно кажучи, реакція країн-членів ОДКБ протягом 44-денної війни 2020 року та після війни не дуже втішила республіку Вірменія та взагалі вірменський народ", — наголосив Пашинян.

Прем'єр Вірменії також запевнив, що уряд продовжує дотримуватися домовленостей про припинення вогню в Карабаху, і висловив подяку президенту РФ Володимиру Путіну за сприяння укладанням таких угод.

"Позитивно налаштовані, щоб у повному обсязі підтримати організацію та її подальший розвиток", — додав Пашинян.

Зазначимо, що 16 травня лідери країн-членів ОДКБ — РФ, Білорусі, Вірменії, Казахстану, Киргизії та Таджикистану — зустрілися сьогодні в Москві на саміті, присвяченому 20-річчю організації. У ході публічної зустрічі президент РФ Путін, зокрема, заявив, що розширення НАТО на території Швеції та Фінляндії не становить загрози для Росії, а також повторив тезу про "нацистів" в Україні.

Реакція ОДКБ на війну в Карабаху

Восени 2020 року в Карабаху відновився збройний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном, який тривав із 27 вересня до 10 листопада. У ході війни президент РФ Володимир Путін визнав, що Москва має зобов'язання перед Єреваном у межах ОДКБ, проте зазначив, що "бойові дії ведуться не на території Вірменії". Вранці 31 жовтня Пашинян надіслав листа Путіну та попросив його про підтримку у зв'язку з війною. У відповідь на це в Міністерстві закордонних справ РФ також зазначили, що підтримка буде направлена, коли бойові дії розпочнуться безпосередньо на території Вірменії.

Уже в ніч на 10 листопада президент Азербайджану Ільхам Алієв і голова вірменського уряду Пашинян за посередництва Путіна підписали угоду, згідно з якою вірменська сторона передала під контроль азербайджанським військам території Агдамського, Кельбаджарського, Лачинського та частини Ґазахського районів Карабаху.

Із того часу в регіоні час від часу відбуваються зіткнення між азербайджанськими та вірменськими військовими, у провокуванні яких сторони звинувачують одна одну.