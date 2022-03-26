У Карабаху ввели військовий стан: Міноборони РФ просить Азербайджан відвести війська

Москва звинуватила Баку в наступі на зону відповідальності російських сил і завданні ударів за допомогою Bayraktrar.

Президент самопроголошеної республіки Нагірний Карабах Араїк Арутюнян у суботу, 26 березня, оголосив про запровадження в регіоні режиму воєнного стану на тлі входження військ Азербайджану в зону відповідальності російських сил. Про це повідомляє агентство "Новини-Вірменія".

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В умовах воєнного стану на території Нагірного Карабаху обмежено право на проведення мітингів, забороняються страйки та зупиняється робота організацій, які "займаються пропагандою або іншою діяльністю, спрямованою проти обороноздатності та безпеки" регіону.

За даними російського агентства "РІА Новини", Міністерство оборони РФ повідомило, що Збройні сили Азербайджану зайшли в зону, за яку відповідають російські "миротворці", і за допомогою безпілотника Bayraktrar TB2 із 24 по 25 березня завдали чотирьох ударів по підрозділах військових Нагірного Карабаху в районі Фаруха. Росія закликала Азербайджан відвести свої сили.

Нагадаємо, 24 березня, прессекретар Республіканської партії Вірменії (РПВ) Едуард Шармазанов заявив, що військовослужбовці Азербайджану наступають у районі Карабаху — їм вдалося зайти до села Фарух.

На засіданні Ради безпеки Карабаху було ухвалено рішення надіслати президенту РФ Володимиру Путіну лист із проханням збільшити кількість російських сил у регіоні.

Раніше Фокус публікував думку політичного аналітика Іллі Куси про те, чому загострення в Нагірному Карабаху не є другим фронтом боротьби проти РФ.