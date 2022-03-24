Вірменія заявила про наступ Азербайджану в Нагірному Карабасі: з'явилася реакція Баку

Прессекретар Республіканської партії Вірменії Едуард Шармазанов стверджує — азербайджанські війська перейшли в наступ і, ймовірно, зайняли село Фарух. При цьому Міноборони Баку все заперечує.

У четвер, 24 березня, прессекретар Республіканської партії Вірменії (РПВ) Едуард Шармазанов заявив про наступ військовослужбовців Азербайджану в районі Карабаху. За його словами, атаки сталися у напрямку Аскерана, а бійці зайшли до села Фарух. Відповідний пост політик залишив у себе у Facebook.

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Що говорять у самому Нагірному Карабасі?

Водночас вірменські журналісти стверджують, що згодом інформаційний центр Нагірного Карабаху поширив таке повідомлення: "Станом на 16:00 годину 24 березня, ЗС Азербайджану у напрямку села Фарух Аскеранського району порушили лінію зіткнення. Представники Армії оборони та дислокованого в республіці Арцах (Нагірному Карабасі, — Ред.) російського миротворчого контингенту намагаються шляхом переговорів зупинити подальше просування супротивника і повернути його на вихідні позиції. Повідомляємо, що з міркувань безпеки наразі евакуйовані жінки та діти общини Храморт Аскеранського району. Закликаємо населення зберігати спокій, на інших ділянках лінії зіткнення ситуація зараз стабільна".

Що кажуть у Міноборони Азербайджану?

Трохи згодом з'явилася реакція з боку Міноборони Азербайджану. Чиновники заявили, що інформація, що розповсюджується Вірменією, не відповідає дійсності.

"Вірменські джерела штучно перебільшують ситуацію. Мета полягає у тому, щоб створити атмосферу, здатну викликати навмисну істерію, заплутати громадськість і ввести в оману. Немає причин для занепокоєння та занепокоєння", — йдеться у повідомленні.

Раніше Фокус повідомляв, що російських військових готують до того, що Україну треба неодмінно перемогти до 9 травня. За даними української розвідки, із російськими окупантами ведеться спеціальна пропагандистська робота.