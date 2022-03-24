Російським військовим вбивають у голову, що треба перемогти Україну до 9 травня, — Генштаб ЗСУ
За інформацією української розвідки, з цією метою з російськими окупантами проводять спеціальну пропагандистську роботу.
Командири російських військ нав'язують своїм солдатам, що війну в Україні необхідно завершити до 9 травня 2022 року. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ у Facebook.
При цьому відомо, що прилеглі до українського кордону населені пункти Росії забиті пораненими військовослужбовцями ЗС РФ.
"У терміновому порядку ворог вживає заходів для відновлення боєздатності військових частин повітряно-десантних військ, які зазнали критичних втрат як у живій силі, так і в бойовій техніці", — зазначили у ГШ.
Проте контролювати населення України на окупованих територіях загарбникам складно. Ворог немає підтримки з боку місцевих.
Також відомо, що нещодавно в анексованому Криму одночасно попрощалися з близько 100 загиблими солдатами РФ. Ще подібні заходи нещодавно відбулися у матроському клубі Севастополя, де прощалися із загиблими у війні проти України морськими піхотинцями Чорноморського флоту.
Згадуються й випадки мародерства ЗС РФ у деяких населених пунктах Чернігівської області. На тимчасово зайнятих окупаційними військами територіях ворог відбирає трактори у місцевих аграріїв. Сільгосптехніку використовують для евакуації своєї підбитої техніки.
Нагадаємо, ЗМІ повідомили, що загальні втрати армії Росії в Україні можуть становити від 30 до 40 тисяч солдатів.
Ще повідомлялося, що ЗСУ щільним артилерійським вогнем накрили позиції ЗС РФ у Київській області.