Российским военным вбивают в голову, что нужно победить Украину до 9 мая, — Генштаб ВСУ

По информации украинской разведки, с этой целью с российскими оккупантами проводят специальную пропагандистскую работу.

Командиры российских войск навязывают своим солдатам, что войну в Украине необходимо завершить к 9 мая 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ в Facebook.

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При этом известно, что близлежащие к украинской границе населенные пункты России забиты ранеными военнослужащими ВС РФ.

"В срочном порядке враг принимает меры для восстановления боеспособности воинских частей воздушно-десантных войск, понесших критические потери как в живой силе, так и в боевой технике", — отметили в ГШ.

Однако контролировать население Украины на оккупированных территориях захватчикам сложно. Враг не имеет поддержки со стороны местных.

Также известно, что недавно в аннексированном Крыму одновременно попрощались с около 100 погибшими солдатами РФ. Еще подобные мероприятия недавно прошли в матросском клубе Севастополя, где прощались с погибшими в войне против Украины морскими пехотинцами Черноморского флота.

Упоминаются и случаи мародерства ВС РФ в некоторых населенных пунктах Черниговской области. На временно занятых оккупационными войсками территорях враг отбирает тракторы у местных аграриев. Сельхозтехнику используют для эвакуации своей подбитой техники.

Напомним, СМИ сообщили, что общие потери армии России в Украине могут составлять от 30 до 40 тысяч солдат.

Еще сообщалось, что ВСУ плотным артиллерийским огнем накрыли позиций ВС РФ в Киевской области.