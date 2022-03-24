ВСУ плотным артиллерийским огнем накрыли позиций ВС РФ в Киевской области (видео)

Украинские военные уничтожили как живую силу врага, так и бронетехнику.

Вооруженные силы Украины нанесли огневое поражение российским войскам на севере Киевской области. Об этом сообщает оперативное командование "Север".

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Указывается, что силы и средства войск оперативного командования "Север" атаковали российские позиции точными ударами артиллерии. На кадрах видно, что российские войска расположили свою технику в лесу. Под плотный огонь попали танки врага, и вероятно, живая сила.

Судя по видео, беспилотник, с которого корректировался огонь, оснащен тепловизором.

Напомним, в порту оккупированного Бердянска уничтожен большой десантный корабль РФ "Орск". На месте происшествия детонирует боекомплект врага, по некоторым данным, горят еще два корабля РФ. В порту находилось топливо для войск врага, осаждающие Мариуполь.

По данным Генштаба, ВС РФ не достигли успеха ни на одном из направлений.