ЗСУ щільним артилерійським вогнем накрили позицій ЗС РФ у Київській області (відео)

Українські військові знищили як живу силу ворога, так і бронетехніку.

Збройні сили України завдали вогневого ураження по російських військах на півночі Київської області. Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

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Вказується, що сили та засоби військ оперативного командування "Північ" атакували російські позиції точними ударами артилерії. На кадрах видно, що російські війська розташували свою техніку в лісі. Під щільний вогонь потрапили танки ворога, і, мабуть, жива сила.

Судячи з відео, безпілотник, із якого коректувався вогонь, обладнаний тепловізором.

Нагадаємо, у порту окупованого Бердянська знищено великий десантний корабель РФ "Орськ". На місці події детонує боєкомплект ворога, за деякими даними, горять ще два кораблі РФ. У порту перебувало паливо для військ ворога, які брали в облогу Маріуполь.

За даними Генштабу, ЗС РФ не досягли успіху на жодному з напрямків.