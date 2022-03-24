ЗСУ щільним артилерійським вогнем накрили позицій ЗС РФ у Київській області (відео)
Українські військові знищили як живу силу ворога, так і бронетехніку.
Збройні сили України завдали вогневого ураження по російських військах на півночі Київської області. Про це повідомляє оперативне командування "Північ".
Вказується, що сили та засоби військ оперативного командування "Північ" атакували російські позиції точними ударами артилерії. На кадрах видно, що російські війська розташували свою техніку в лісі. Під щільний вогонь потрапили танки ворога, і, мабуть, жива сила.
Судячи з відео, безпілотник, із якого коректувався вогонь, обладнаний тепловізором.
Нагадаємо, у порту окупованого Бердянська знищено великий десантний корабель РФ "Орськ". На місці події детонує боєкомплект ворога, за деякими даними, горять ще два кораблі РФ. У порту перебувало паливо для військ ворога, які брали в облогу Маріуполь.
За даними Генштабу, ЗС РФ не досягли успіху на жодному з напрямків.