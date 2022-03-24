Армения заявила о наступлении Азербайджана в Нагорном Карабахе: появилась реакция Баку

Пресс-секретарь Республиканской партии Армении Эдуарда Шармазанова утверждает — азербайджанские войска перешли в наступление и предположительно заняли село Фарух. При этом Минобороны Баку все отрицает.

В четверг, 24 марта, пресс-секретарь Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов заявил о наступлении военнослужащих Азербайджана в районе Карабаха. По его словам, атаки произошли в направлении Аскерана, а бойцы зашли в село Фарух. Соответствующий пост политик оставил у себя в Facebook.

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Что говорят в самом Нагорном Карабахе?

В то же время армянские журналисты утверждают, что спустя время информационный центр Нагорного Карабаха распространил следующее сообщение: "По положению на 16:00 часов 24 марта, ВС Азербайджана в направлении села Парух Аскеранского района нарушили линию соприкосновения. Представители Армии обороны и дислоцированного в Республике Арцах (Нагорном Карабахе, — Ред.) российского миротворческого контингента пытаются путем переговоров остановить дальнейшее продвижение противника и вернуть его на исходные позиции. Сообщаем, что из соображений безопасности в данный момент эвакуированы женщины и дети общины Храморт Аскеранского района. Призываем население сохранять спокойствие, на всех остальных участках линии соприкосновения ситуация на данный момент стабильная".

Что говорят в Минобороны Азербайджана?

Чуть позже появилась реакция со стороны Минобороны Азербайджана. Чиновники заявили, что распространяемая Арменией информация не соответствует действительности.

"Армянские источники искусственно преувеличивают ситуацию. Цель состоит в том, чтобы создать атмосферу, способную вызвать нарочитую истерию, запутать общественность и ввести в заблуждение. Нет причин для беспокойства и беспокойства", — говорится в сообщении.

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