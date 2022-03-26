В Карабахе ввели военное положение: Минобороны РФ просит Азербайджан отвести войска

Москва обвинила Баку в наступлении на зону ответственности российских сил и нанесении ударов при помощи Bayraktrar.

Президент самопровозглашенной республики Нагорный Карабах Араик Арутюнян в субботу, 26 марта, объявил о введении в регионе режима военного положения на фоне вхождения войск Азербайджана в зону ответственности российских сил. Об этом сообщает агентство "Новости-Армения".

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В условиях военного положения на территории Нагорного Карабаха ограничено право на проведение митингов, запрещаются забастовки и приостанавливается работа организаций, "занимающихся пропагандой или другой деятельностью, направленной против обороноспособности и безопасности" региона.

По данным российского агентства "РИА Новости", Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Азербайджана зашли в зону, за которую отвечают российские "миротворцы", и при помощи беспилотника Bayraktrar TB2 с 24 по 25 марта нанесли четыре удара по подразделениям военных Нагорного Карабаха в районе Фаруха. Россия призвала Азербайджан отвести свои силы.

Напомним, 24 марта, пресс-секретарь Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов заявил, что военнослужащие Азербайджана наступают в районе Карабаха — им удалось зайти в село Фарух.

На заседании Совета безопасности Карабаха было принято решение направить президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой увеличить число российских сил в регионе.

Ранее Фокус публиковал мнение политического аналитика Ильи Кусы о том, почему обострение в Нагорном Карабахе не является вторым фронтом борьбы против РФ.