Как Кремль давит на Ереван и почему обострение в Карабахе — это не второй фронт против РФ

"Война в Украине запустила серьезные процессы, связанные не только с переделом нефтегазового рынка, но и с реконфигурацией регионального баланса сил, давая одним странам шанс вырваться из прежних зависимостей, а другим усилить свое влияние". Мнение

По поводу обострения в Нагорном Карабахе.

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Во-первых , Азербайджан действительно совершил попытку эскалации вдоль линии разграничения. Небольшое обострение произошло у двух поселков в Аскеранском районе. Но никто ничего не захватывал, существенных территориальных изменений не было.

, Азербайджан действительно совершил попытку эскалации вдоль линии разграничения. Небольшое обострение произошло у двух поселков в Аскеранском районе. Но никто ничего не захватывал, существенных территориальных изменений не было. Во-вторых , это не связано с желанием азербайджанцев "продавить фронт", так как российские миротворцы уехали в Украину. Их уехало всего около пары сотен, больше забрали из военной базы в Гюмри. Так что, нет, это не попытка азербайджанцев вытеснить РФ "под шумок" войны в Украине.

, это не связано с желанием азербайджанцев "продавить фронт", так как российские миротворцы уехали в Украину. Их уехало всего около пары сотен, больше забрали из военной базы в Гюмри. Так что, нет, это не попытка азербайджанцев вытеснить РФ "под шумок" войны в Украине. В-третьих, обострение со стороны Азербайджана стоит рассматривать не как действие против РФ, а скорее наоборот, как вполне выгодную Москве попытку оказать давление на Армению, которая отказывается идти в фарватере позиции РФ по Украине.

Согласованы ли действия Баку с Москвой или нет, это не имеет значения. В данный момент, небольшое обострение в Карабахе, не угрожающее позициям РФ, вполне устраивает Кремль в рамках его кампании по давлению на Ереван.

С самого начала войны в Украине Армения перестала поддерживать РФ в их позиционировании на международной арене, в частности, уже трижды в рамках голосований в ООН.

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Кроме того, армяне отказываются предоставлять какую-либо военную помощь России, как "добровольцами", так и в рамках ОДКБ. 10 марта премьер Армении поехал с внушительным визитом во Францию. А 24 марта авиакомпания "Армения" приостановила все рейсы в Москву до 15 апреля из-за западных санкций.

В связи с этим на протяжении последних двух недель Россия начала постепенно давить на Ереван, склоняя его к уступкам по украинскому вопросу, а также пытаясь загнать обратно под свой контроль, дабы не давать другим игрокам пробить "брешь" в их геополитической периферии.

Сперва начались перебои с поставками газа, в том числе в Карабах. И вот сейчас началось аккуратное продавливание линии соприкосновения со стороны Азербайджана.

Учитывая, что 22 февраля Азербайджан и Россия подписали декларацию о союзнических взаимоотношениях, я не удивлюсь, если это часть общей игры или как минимум действия, которые не входят в серьезные противоречия с интересами друг друга.

Война в Украине запустила серьезные процессы, связанные не только с переделом нефтегазового рынка, но и с реконфигурацией регионального баланса сил, давая одним странам шанс вырваться из прежних зависимостей, а другим усилить свое влияние.

В данном случае, на мой взгляд, ситуативные интересы Азербайджана и РФ по Карабаху совпадают, как совпадали интересы РФ и Турции во время войны в 2020 году, исход которой они сами во многом и определили для себя.