Борьба с фейками по-китайски: Лукашенко предложил лидерам ОДКБ ограничить интернет

Информационная безопасность стран ОДКБ находится под угрозой из-за фейков Запада. Опыт Китая по блокировке интернета должен помочь, уверен президент Беларуси.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил лидерам стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пойти по пути Китая и ограничить доступ в интернет. Такое заявление он сделал на юбилейной 30-й встрече глав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве, пишет белорусское агентство "Белта".

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Такой вариант, по его мнению, поможет информационной безопасности и борьбе с фейками. Лукашенко считает, что Запад атакует страны ОДКБ фейками в соцсетях и это угрожает информационной безопасности блока.

"Надо подумать серьезно. Может быть, пойти по пути Китая в информационной борьбе, особенно в интернете", — подчеркнул Лукашенко.

Союзу следует повысить эффективности противодействия вызовам и угрозам в информационном пространстве при гибридной войне.

"Чтобы этому противостоять, следует по максимуму использовать потенциал соглашения ОДКБ от 2017 года о сотрудничестве в области информационной безопасности, активнее продвигать ОДКБ в социальных сетях, которые интенсивно используют наши западные оппоненты, с целью действенного реагирования на фейки и информационные вбросы", — заявил Лукашенко.

Задачи по информационному сопротивлению надо поставить внешнеполитическим ведомствам, спецслужбам и секретариату ОДКБ, заключил он.

"Возврата к прежнему порядку не будет"

Президент Беларуси отметил, что историческая эпоха, которая существовала ранее, завершается.

"Возврата к прежнему порядку уже не будет. Нельзя допустить создания новой международной архитектуры без нас. А вбросы на Западе уже делаются, и разговоры об этом ведутся. Считаю, что ОДКБ должна прочно укрепить статус в международной системе сдержек и противовесов", — заявил глава государства.

Напомним, что президент России Владимир Путин рассказывал главам ОДКБ о деятельности американских биолабораторий в Украине. По его мнению, организации "разрабатывали биологическое оружие".

В Беларуси 10 мая решили задействовать Силы специальных операций, это объяснили концентрацией на границе с Украиной около 20 тысяч военных. Военный эксперт Олег Жданов на следующий день заявил, что ВСУ должны быть готовы к столкновению с белорусской армией.

Советник главы ОП Алексей Арестович считает угрозу от Беларуси весьма преувеличенной.