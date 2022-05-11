Другое мнение. Украине следует быть готовой к столкновениям с белорусской армией, — Жданов

Военный эксперт полагает, что вероятность вторжения Беларуси — 50 на 50, но пренебрегать этим фактором нельзя.

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Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал действия Министерства обороны Беларуси, которое объявило об усилении группировки войск в приграничных с Украиной районах и втором этапе внезапной проверки сил реагирования. В эфире телемарафона эксперт сказал, что этим фактом пренебрегать нельзя и стоит подготовиться к встрече белорусской армии.

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"Я бы вернулся к оценке достоверности этого (нападения) 50 на 50. Потому что войска все же выдвигаются к нашей границе, особенно силы специальных операций и занимают там оперативные районы. Заявления Лукашенко в одну сторону, а войска идут в нашу сторону. Поэтому не надо пренебрегать этим фактором и быть готовым к встрече белорусской армии", — сказал Жданов.

По его словам, следующая неделя будет напряженная, поскольку в результате истощения сил ВС РФ на Изюмском направлении, России будет необходимо заполнить оперативную паузу для того, чтобы иметь возможность подтянуть дополнительные силы.

"Путину нужно будет чем-то заполнять оперативную паузу, пока он будет собирать очередные резервы для ввода в Украину. Это будет самый напряженный и опасный период", — пояснил Жданов.

Заявления руководства Беларуси

Отметим, что 10 мая Генштаб Беларуси начал второй этап внезапной проверки сил быстрого реагирования. В связи с этим в Западный и Северо-Западный оперативные районы выдвинулись батальонно-тактические группы, которые будут усилены подразделениями ПВО, ракетных войск и артиллерии.

В это же время Минобороны Беларуси объявило о вызове 430 военнослужащих на сборы теробороны в Брестской и Гродненской областях. По словам начальника белорусского Генштаба Виктора Гулевича, эти шаги вызваны увеличением в количественном и качественном отношении группировки сил НАТО в акваториях Средиземного и Балтийского морей, а также в Польше.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 мая заявил, что внезапная проверка вооруженных сил страны является подготовкой к войне.

"Смысл внезапной этой проверки состоит в том, чтоб мы неожиданно вывели части на случай войны… Мы несколько сценариев видим. И соответственно этим сценариям, если не дай бог так будут развиваться события, мы должны отвечать", — сказал он.

Напомним, что советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович дал иную оценку событиям возле украинских границ. По его словам, угроз со стороны Беларуси опасаться не стоит, поскольку без поддержки российских войск белорусские военные вряд ли пойдут в наступление на Украину.

Вчера, 10 мая, Беларусь задействовала Силы специальных операций на трех направлениях в ответ на концентрацию украинских войск, численностью 20 тысяч солдат, в приграничных районах. По словам начальника Генштаба Беларуси Виктора Гулевича, вокруг страны нарастает угроза со стороны сил НАТО и их союзников.