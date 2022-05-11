Інша думка. Україні слід бути готовою до зіткнень із білоруською армією, — Жданов

Військовий експерт вважає, що ймовірність вторгнення Білорусі — 50 на 50, але нехтувати цим фактором не можна.

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Військовий експерт Олег Жданов прокоментував дії Міністерства оборони Білорусі, яке оголосило про посилення угруповання військ у прикордонних із Україною районах і другий етап раптової перевірки сил реагування. В ефірі телемарафону експерт сказав, що цим фактом нехтувати не можна, і варто підготуватися до зустрічі білоруської армії.

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"Я повернувся б до оцінки достовірності цього (нападу) 50 на 50. Тому що війська все ж таки висуваються до нашого кордону, особливо сили спеціальних операцій, і займають там оперативні райони. Заяви Лукашенка в один бік, а війська йдуть у наш бік. Тому не треба нехтувати цим фактором і бути готовим до зустрічі білоруської армії", — сказав Жданов.

За його словами, наступний тиждень буде напружений, оскільки внаслідок виснаження сил ЗС РФ на Ізюмському напрямку Росії необхідно буде заповнити оперативну паузу для того, щоб мати можливість підтягнути додаткові сили.

"Путіну потрібно буде чимось заповнювати оперативну паузу, поки він збиратиме чергові резерви для введення в Україну. Це буде найнапруженіший і найнебезпечніший період", — пояснив Жданов.

Заяви керівництва Білорусі

Зазначимо, що 10 травня Генштаб Білорусі розпочав другий етап раптової перевірки сил швидкого реагування. У зв'язку з цим у Західний і Північно-Західний оперативні райони висунулися батальйонно-тактичні групи, які будуть посилені підрозділами ППО, ракетними військами й артилерією.

У той же час Міноборони Білорусі оголосило про виклик 430 військовослужбовців на збори тероборони в Брестській і Гродненській областях. За словами начальника білоруського Генштабу Віктора Гулевича, ці кроки викликані збільшенням у кількісному та якісному відношенні угруповання сил НАТО в акваторіях Середземного та Балтійського морів, а також у Польщі.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 10 травня заявив, що раптова перевірка збройних сил країни є підготовкою до війни.

"Сенс раптової цієї перевірки полягає в тому, щоб ми несподівано вивели частини на випадок війни... Ми кілька сценаріїв бачимо. І відповідно з цими сценаріями, якщо, не дай боже, так розвиватимуться події, ми повинні відповідати", — сказав він.

Нагадаємо, що радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович дав іншу оцінку подій біля українських кордонів. За його словами, загроз із боку Білорусі побоюватися не варто, оскільки без підтримки російських військ білоруські військові навряд чи підуть у наступ на Україну.

Учора, 10 травня, Білорусь задіяла Сили спеціальних операцій на трьох напрямках у відповідь на концентрацію українських військ чисельністю 20 тисяч солдатів у прикордонних районах. За словами начальника Генштабу Білорусі Віктора Гулевича, навколо країни зростає загроза з боку сил НАТО і їхніх союзників.