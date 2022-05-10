Підвищена загроза. Білорусь розгорнула Сили спецоперацій біля кордонів з Україною

Підрозділи ССО, за словами начальника Генштабу білоруської армії Віктора Гулевича, було розгорнуто на трьох тактичних напрямках.

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Білорусь задіяла Сили спеціальних операцій на трьох напрямках після того, як Україна сконцентрувала приблизно 20 тисяч своїх військовослужбовців біля українсько-білоруського кордону. Таку заяву зробив начальник Генштабу білоруських ЗС Віктор Гулевич.

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За його словами, на сьогодні навколо Білорусі наростає військова загроза, оскільки Сполучені Штати та їхні союзники концентрують біля державного кордону свої підрозділи.

За останні 6 місяців, як стверджує Гулевич, угруповання зросло більш ніж удвічі "як у кількісному, так і якісному співвідношенні".

"З'явилися в акваторіях Середземного та Балтійського морів угруповання, що несуть крилаті ракети морського повітряного базування, збільшено авіаційне угруповання в Польщі та країнах Балтії. Усе це свідчить про підвищену загрозу для Білорусі", — продовжив начальник Генштабу в інтерв'ю і додав, що в Східній Європі проводяться низки навчань із залученням до 20 тисяч солдат і бойової техніки.

На території країн, що межують з Білоруссю, також проходять військові заходи, на яких, за словами Гулевича, відпрацьовують висадження десанту та використання Сил спеціальних операцій. Окремо загроза для Мінська, як стверджує генерал-майор, походить від України.

"На Південному операційному напрямку створене ЗСУ угруповання загальною чисельністю до 20 тисяч осіб також вимагає від нас реакції. Сили спеціальних операцій, які розгорнуті на трьох тактичних напрямках, гарантують безпеку Білорусі. Із сьогоднішнього дня під моїм керівництвом проводиться перевірка двох районів територіальної оборони, розгорнуті підрозділи територіальних військ виконуватимуть завдання щодо охорони важливих об'єктів", — підсумував Гулевич у спілкуванні із журналістами.

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Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко погрожував ядерною зброєю країнам НАТО. Білоруський лідер застеріг Литву та Польщу від можливого воєнного вторгнення і заявив, що Мінськ у разі агресії скористається оборонним договором із Росією.

Також повідомлялося, що ЗС РФ припинили завдавати ракетних ударів по Україні з території Білорусі через дефіцит озброєння. За словами військового експерта Олега Жданова, у країни-агресора закінчилися "Калібри" для ОТРК "Іскандер", дальність яких дає змогу покрити всю територію нашої держави.