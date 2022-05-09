"І не таким роги обламували": Лукашенко пригрозив ядерною зброєю країнам НАТО (відео)

За словами президента країни-агресора, армія Білорусі не зможе протистояти військам НАТО, але Мінськ має оборонний договір з Росією.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Білоруський президент Олександр Лукашенко пригрозив Польщі та Литві, якщо вони наважаться на військове вторгнення до Білорусі. Відповідну заяву глава держави зробив після виступу на церемонії з нагоди Дня перемоги в Мінську.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За його словами, він не відкидає потенційної військової загрози з боку країн НАТО.

Проте, як стверджує Олександр Лукашенко, Білорусь "і не таким роги обламувала" та його країна "не повинна повторювати 1941 рік".

"Тому якщо вони хочуть спробувати, будь ласка. Нас це теж і мене насторожує. Було 3 тис. людей, сьогодні підтягнули до Польщі та Литви 32 тисячі. Кажуть, вже під 40 тис. Ми дуже уважно спостерігаємо за ситуацією. Я завжди військовим говорив: ми нічого не повинні проґавити. 1941 року повторити ми не повинні. Тому ми відповімо", — запевнив президент Білорусі після церемонії.

Лукашенко визнав, що білоруська армія не зможе протистояти військам Північноатлантичного Альянсу, але Мінськ як захистом свого суверенітету скористається оборонним договором, підписаним із Росією.

За словами глави Білорусі, він останнім часом часто спілкується із президентом РФ Володимиром Путіним на тему можливої агресії з боку НАТО.

"Не треба забувати, що позаду Росія — ядерна держава. І в нас відповідний договір... Нікому не потрібна війна і насамперед солдатам. А якщо солдатам війна не потрібна — значить її не буде. Не переживай, ваша справа — народжувати дітей і ростити, все", — наголосив Лукашенко і додав, що агресорові не вдасться перемогти народ, який воює на своїй території.

[ + – ] Лукашенко пригрозив країнам НАТО в разі вторгнення до Білорусі

Нагадаємо, 9 травня президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив із промовою, присвяченою війні в Україні. За його словами, офіційний Мінськ не є агресором стосовно українців, але не має "ні юридичного, ні морального права" не підтримувати Росію в повномасштабному вторгненні до нашої країни.

Також повідомляли, що Олександр Лукашенко назвав терміни завершення повномасштабної війни в Україні. Президент країни-агресора впевнений, що збройний конфлікт проти ЗС РФ затягнувся і робить усе можливе для його припинення. Лукашенко також переклав відповідальність за повномасштабне вторгнення Росії до України на американського лідера Джо Байдена.