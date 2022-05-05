"Як тільки Байден скаже": Лукашенко розповів, коли закінчиться війна в Україні (відео)
Спілкуючись із журналістами, політик запевнив, що "війна нікому не потрібна", оскільки вона не є вигідною. І додав, що після слів президента США "протягом тижня все припиниться".
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Білоруський президент Олександр Лукашенко вважає, що завершити війну в Україні може президент США Джо Байден. Про це політик заявив в інтерв'ю агенції Associated Press.
"Сьогодні не Зеленський керує Україною. Нехай він на мене не ображається, це моя точка зору, може я помиляюся. Ви (США — прим. Фокус) там керуєте. І якщо тільки ви скажете, Джо Байден скаже: "Всі, мужики, повоювали, російською мовою, морди набили, давайте припиняти. Війна нікому не потрібна. Вона невигідна. Впродовж тижня все припиниться", — заявив Лукашенко.
Водночас президент Білорусі ніяк не прокоментував участі його країни у збройній агресії РФ проти України.
Раніше Фокус розповідав, що президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що війна Росії проти України затягнулася. 67-річний політик зазначив, що не очікував, що "операція Росії" затягнеться довше, ніж він передбачав. Водночас лідер республіки заявив, що українська сторона "провокує Росію", додавши, що Білорусь виступає за мир і категорично не приймає жодної війни.
Також наприкінці квітня Олександр Лукашенко подякував Богові за те, що в Білорусі встановлено диктатуру. Під час виступу на одному із сільгосппідприємств політик заявив, що завдяки диктатурі в країні панує порядок та процвітання. Громадяни "багатого Заходу", за його словами, їдуть до Білорусі, щоби купити сіль.