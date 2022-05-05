"Как только Байден скажет": Лукашенко рассказал, когда закончится война в Украине (видео)

В ходе общения с журналистами политик заверил, что "война никому не нужна", поскольку является она не выгодна. И добавил, что после слов президента США "в течение недели все прекратится".

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что завершить войну в Украине может президент США Джо Байден. Об этом политик заявил в интервью агентству Associated Press.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

"Сегодня не Зеленский управляет Украиной. Пусть он на меня не обижается, это моя точка зрения, может я ошибаюсь. Вы (США — прим. Фокус) там управляете. И если только вы скажете, Джо Байден скажет: "Все, мужики, повоевали, по-русски говоря, морды набили, давайте прекращать. Война никому не нужна. Она невыгодна. В течение недели все прекратится", — заявил Лукашенко.

При этом, президент Беларуси никак не прокомментировал участие его страны в вооруженной агрессии РФ против Украины.

[ + – ] Главные цитаты из интервью Александра Лукашенко Associated Press

Ранее Фокус рассказывал, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что война России против Украины затянулась. 67-летний политик отметил, что не ожидал, что "операция России" затянется дольше, чем он предполагал. При этом лидер республики заявил, что украинская сторона "провоцирует Россию", добавив, что Беларусь выступает за мир и категорически не приемлет никакой войны.

Также в конце апреля Александр Лукашенко поблагодарил Бога за то, что в Беларуси установлена диктатура. В ходе выступления на одном из сельхозпредприятий политик заявил, что благодаря диктатуре в стране царит порядок и процветание. Граждане "богатого Запада", по его словам, едут в Беларусь, чтобы купить соль.