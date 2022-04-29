Лукашенко поблагодарил Бога за то, что в Беларуси диктатура (видео)

В ходе выступления на одном из сельхозпредприятий политик заявил, что благодаря диктатуре в стране царит порядок и процветание. Граждане "богатого Запада", по его словам, едут в Беларусь, чтобы купить соль.

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Беларусы обязаны благосостоянием диктатуре, ведь при таком режиме управления поддерживается порядок. Об этом сказал президент страны Александр Лукашенко во время посещения сельхозпредприятия "Отор" в Гомельской области.

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"Слава Богу, что у нас диктатура. Вы все меня критиковали: диктатура, диктатура. Так зато порядок есть при этой диктатуре. Не было бы диктатуры, так ходили бы голытьбой", – заявил Лукашенко.

Глава Беларуси убежден, что ему удалось за последние годы построить свое государство.

[ + – ] По словам Лукашенко, трудолюбивые беларусы неплохо живут

"Мы впервые в истории построили свое независимое суверенное государство, которое живет. Если люди трудолюбивые, то и неплохо живут. По-разному живут, я понимаю. Но и неплохо живут. Его (государство) надо беречь, его надо ценить, чего бы ни стоило. Не вляпаться в какую-то грязь. Ни в коем случае чтобы не было войны, как мы всегда говорили. Вы видите, какая беда совсем рядом", — продолжил он.

"Богатый Запад, а соли нет"

Президент Беларуси вспомнил о запрете стран Евросоюза на выезд своих граждан в Беларусь на время праздников. По его словам, была открыта граница для граждан Польши, Литвы и Латвии перед католической Пасхой.

[ + – ] Лукашенко полагает, что на Западе нет соли

"Пусть люди приедут к родным на могилки, как это всегда было. Разрешил без виз. Так они людей своих не выпускают в Беларусь. Почему? Потому что едут люди к нам, покупают соль. У них нет соли! Великий, богатый Запад, а соли нет! И чтобы люди не говорили о том, что белорусы нормально живут, они их просто не выпускают. Вот и вся демократия", – сообщил глава государства.

Говоря о западных санкциях, Лукашенко сказал, что эти ограничения откроют новые возможности для Беларуси.

"Не было бы счастья, так несчастье помогло. Это возможности. Все, что мы производим, сегодня востребовано на нашем основном рынке — в России, в Китае и других странах", — заключил он.

Напомним, что 28 апреля Лукашенко говорил о присоединении к так называемому "Союзному государству Беларуси и России" других постсоветских стран.

Госсекретарь Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович 18 апреля грозил странам Балтии "разрушениями, гибелью и взрывами" в случае нападения.

Глава Беларуси 24 марта резко отреагировал на предложение Польши ввести миротворцев в Украину. По его мнению, это может привести к третьей мировой войне.