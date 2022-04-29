Лукашенко подякував Богові за те, що в Білорусі диктатура (відео)

Під час виступу на одному із сільгосппідприємств політик заявив, що завдяки диктатурі в країні панує порядок і процвітання. Громадяни "багатого Заходу", за його словами, їдуть у Білорусь, щоби купити сіль.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Білоруси зобов'язані добробутом диктатурі, адже за такого режиму управління підтримується порядок. Про це сказав президент країни Олександр Лукашенко під час відвідин сільгосппідприємства "Отор" на Гомельщині.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Слава Богу, що в нас диктатура. Ви всі мене критикували: диктатура, диктатура. Так зате порядок є за цієї диктатури. Не було б диктатури, так ходили б голотою", — заявив Лукашенко.

Глава Білорусі переконаний, що йому вдалося за останні роки збудувати свою державу.

[ + – ] За словами Лукашенка, працьовиті білоруси непогано живуть

"Ми вперше в історії побудували свою незалежну суверенну державу, яка живе. Якщо люди працелюбні, то й непогано живуть. По-різному живуть, я розумію. Але й непогано живуть. Її (державу) треба берегти, її треба цінувати, чого б це не вартувало. Не вляпатися в якийсь бруд. У жодному разі щоб не було війни, як ми завжди говорили. Ви бачите, яке лихо зовсім поруч", — продовжив він.

"Багатий Захід, а солі немає"

Президент Білорусі згадав про заборону країн Євросоюзу на виїзд своїх громадян у Білорусь під час свят. За його словами, було відкрито кордон для громадян Польщі, Литви та Латвії перед католицьким Великоднем.

[ + – ] Лукашенко вважає, що на Заході немає солі

"Нехай люди приїдуть до рідних на могилки, як це завжди було. Дозволив без віз. То вони людей своїх не випускають у Білорусь. Чому? Тому що їдуть люди до нас, купують сіль. У них немає солі! Великий, багатий Захід, а солі немає! І щоб люди не говорили про те, що білоруси нормально живуть, вони їх просто не випускають. Ось і вся демократія", — повідомив глава держави.

Говорячи про західні санкції, Лукашенко сказав, що ці обмеження відкриють нові можливості Білорусі.

"Не було б щастя, так нещастя допомогло. Це можливості. Все, що ми виробляємо, сьогодні затребуване на нашому основному ринку — у Росії, Китаї й інших країнах", — сказав він.

Нагадаємо, що 28 квітня Лукашенко говорив про приєднання до так званої "Союзної держави Білорусі та Росії" інших пострадянських країн.

Держсекретар Ради Безпеки Білорусі Олександр Вольфович 18 квітня погрожував країнам Балтії "руйнуваннями, загибеллю та вибухами" в разі нападу.

Глава Білорусі 24 березня різко відреагував на пропозицію Польщі ввести миротворців в Україну. На його думку, це може призвести до третьої світової війни.