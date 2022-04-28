До Союзної держави РФ та Білорусі підключаться колишні республіки СРСР, — Лукашенко

Росія та Білорусь будують Союзну державу, здатну залучити інші країни, сказав Олександр Лукашенко і додав, що Білорусь готова допомагати РФ "у будь-який час у будь-яких напрямках".

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Союзна держава Білорусі та Росії обов'язково приверне до себе й інші пострадянські держави. Про це Олександр Лукашенко заявив на зустрічі із губернатором Воронезької області Росії Олександром Гусєвим, пише агентство "БЕЛТА".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Завдяки вам ми маємо таку співпрацю і намагаємось вибудувати єдину Союзну державу на нових принципах, щоб ніхто не був у образі, щоб розвивалися суверенні, незалежні держави — Білорусь та Росія", — наголосив Лукашенко, звертаючись до губернатора.

За його словами, в Білорусі питання щодо імпортозаміщення зараз не стоїть так гостро, як у Росії.

"Це тому, що надто сподівалися: німці добрі, американці теж, у них все краще. Так воно втричі було дорожче, а зараз його немає взагалі. Ось до чого привела ця практика орієнтації на партнерів", — прокоментував Лукашенко.

Як вважає білоруський політик, західні партнери "поки на коліна не поставлять, дотискатимуть".

Він наголосив, що Білорусь готова співпрацювати з Росією "в будь-який час у будь-яких напрямках". За словами Лукашенка, білоруські підприємства забезпечать РФ будь-якою технікою, особливо в умовах виходу з країни західних компаній.

Раніше Фокус писав, що, за даними української розвідки, країни ОДКБ відмовилися воювати проти України. Вони можуть розглянути можливість відправлення сил до РФ та Білорусі лише в разі нападу України на них.

Нагадаємо, лікар Лукашенко попався на корупційній схемі. Група білоруських медиків брала хабарі від закордонних постачальників ортопедичних матеріалів.