"Закон — є закон": лікар Лукашенка "попався" на корупційній схемі (відео)

Група білоруських лікарів, зокрема й лікар президента, брала хабарі від закордонних постачальників ортопедичних матеріалів. З ними вже "провели роботу" в СІЗО.

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко разом із чиновниками обговорив справу затриманих за підозрою в корупції лікарів-ортопедів. Як з'ясувалося згодом, серед 35 затриманих медиків опинився й особистий лікар Лукашенка, передає білоруське агентство "БЕЛТА".

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Лукашенко зізнався, що особисто контролював перебіг операції з виявлення корупціонерів. За версією слідства лікарі-травматологи організували схему, де пропонували своїм пацієнтам вибрати імпортні товари. За це від закордонних постачальників вони отримували "відкати".

"(Вони) не просто підказували людям, що лежать на операційному столі, які імпортні ортопедичні запчастини їм у тіло вставити, а пристойно за це від іноземців отримували хабарі. В деяких по 300 тисяч, по 650 тисяч євро під час обшуків виявили лише вдома", — обурився президент, додавши водночас, що серед хабарників опинився і його лікар.

Міністр охорони здоров'я Дмитро Піневич вирішив заступитися за своїх підлеглих і запропонував Лукашенку взяти медиків, що провинилися, "на поруки". Виходячи зі слів президента, з ними вже "провели роботу" в СІЗО, а пізніше їх розподілять по роботах відповідно до спеціальності, але тільки після того, як вони "компенсують величезні збитки державі".

"Сумно, що туди потрапив і "лікар президента", який не один раз і президента обстежував. Я засмучений цим фактом, але закон є закон — він єдиний для всіх", — наголосив Лукашенко.

На думку координатора Білоруського фонду медичної солідарності Рустама Айзатуліна, розгляди з медиками-корупціонерами проводять з метою показати, що "силовий блок у Білорусі, як і раніше, потрібен". Він вважає, що до такого стану речей призвела система закупівель МОЗ.

Раніше Фокус висвітлював поїздку президента Білорусі Олександра Лукашенка до Амурської області, де в супроводі президента РФ Володимира Путіна відвідав будівництво космодрому "Восточний". Як повідомляє видання SpaceNews, будівництво об'єкта пов'язане з багатьма корупційними скандалами.