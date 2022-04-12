Пам'ятник корупції. Що не так із космодромом "Восточний", куди прилетіли Путін та Лукашенко

Президенти двох країн прилетіли на новий російський космодром, щоб оглянути процес будівництва, а також обговорити питання співпраці в космічній сфері та ситуацію в Україні.

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Олександр Лукашенко та Володимир Путін зустрілися 12 квітня у Благовєщенську, Амурська область, щоб провести переговори "віч-на-віч" без журналістів. Потім вони вирушили вертольотом на новий російський космодром "Восточний", будівництво якого триває нині в цьому ж регіоні. В планах глав держав огляд процесу будівництва космодрому, а також вручення нагород льотчикам та працівникам космодрому на честь Дня космонавтики, повідомляють Звістки.

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Під час зустрічі на космодромі президенти у форматі "віч-на-віч" мають обговорити двосторонні відносини, як протидіяти західним санкціям, а також ситуацію у світі та в Україні зокрема, повідомляє видання БЕЛТА. За даними видання, Білорусь та Росія хочуть створити спільний космічний апарат дистанційного зондування Землі.

Як повідомило агентство "РІА Новини" у своєму Telegram-каналі, Путін сказав, що Росія і Білорусь спільно формуватимуть інфраструктуру в космічній сфері, і звернувся до "Роскосмосу", щоб той забезпечив підготовку та політ у космос білоруського космонавта.

Водночас президент Білорусі під час зустрічі заявив, що його країна готова у стислий термін направити своїх будівельників та фахівців для розвитку космодрому "Восточний", повідомляє БЕЛТА.

[ + – ] Глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін та президенти РФ та Білорусії на космодромі "Восточний" Фото: Известия

Що таке космодром "Восточний"?

Це перший російський космодром, який знаходиться в Амурській області РФ біля міста Ціолковський, повідомляє видання Russian.space. Площа космодрому становить приблизно 700 кв. км. Початкову вартість космодрому оцінювали у 2,2 млрд доларів.

Про початок будівництва космодрому оголошено ще у 2007 році, але перший стартовий комплекс почали споруджувати лише у 2012 році та закінчили його будівництво у 2016-му.

Космодром "Восточний" покликаний знизити витрати на використання космодрому Байконур у Казахстані та зробити Росію незалежнішою в космічній сфері.

Наразі на космодромі функціонує стартовий комплекс для запуску ракет "Союз-2" і триває будівництво нового стартового комплексу для ракет-носіїв "Ангара". Як повідомляє видання "Звістки", Путін доручив закінчити будівництво космодрому не пізніше ніж у 2023 році.

Вже наявний стартовий комплекс на космодромі "Восточний" обладнаний унікальною конструкцією, якої немає Байконурі — це мобільна вежа обслуговування вагою 1600 тонн та висотою 52 метри. Вона дозволяє проводити всі роботи з підготовки до старту в найскладніших кліматичних умовах.

[ + – ] Космодром "Восточний" Фото: wikipedia

Скандали, інтриги та корупція

Космодром "Восточний", який задумували як символ модернізації за путінського режиму за останні роки загруз у різноманітних скандалах, зокрема й корупційних, повідомляє видання SpaceNews.

Новий космодром знаходиться на відстані майже 8 тисяч кілометрів від Москви й за 180 кілометрів від Благовєщенська, центру Амурської області. Як зазначає видання, попри величезну площу, на космодромі ще повно нерухомості, яку не використовують, і інфраструктурних об'єктів, які будують.

[ + – ] Космодром "Восточний" Фото: wikipedia

На самому космодромі зараз працює близько 2 тисяч осіб обслуговчого персоналу, але під час підготовки запуску ракет сюди прилітає ще близько тисячі людей з космодрому Байконур.

За даними SpaceNews, космодром "Восточний" став найдорожчим космодромом у світі. З початку реалізації проєкту у 2007 році на нього витрачено понад 150 млрд рублів. У грудні 2021 року Генеральна прокуратура Росії заявила, що з 2014 року викрадено або втрачено 10 млрд рублів, задокументовано 17 тисяч правопорушень, порушено 140 кримінальних справ, і 50 людей засуджено.

Одним із найвідоміших скандалів навколо космодрому стала крадіжка 4 млн рублів одним із підрядників під час будівництва. Він втік із Росії, і його затримали лише в Мінську, коли він керував "Мерседесом", прикрашеним діамантами Сваровські на суму 300 тисяч доларів.

А на початку січня 2019 року в московському аеропорту "Шереметьєво" під час спроби вильоту до В'єтнаму затримали ще одного підрядника. Його звинуватили у крадіжці 387 тисяч доларів, спрямованих на будівництво космодрому.

Проте в Москві називають цей космодром об'єктом, який має вирішальне значення для національної безпеки РФ.

Якщо говорити про санкції, які наклали країни Заходу на підприємства ракетної та космічної галузі РФ, то Дмитро Рогозін, голова "Роскосмосу", вже вимагав їх зняти. Для цього він надіслав офіційні листи главам NASA, Європейської космічної агенції та Канадської космічної агенції. Але там відповіли, що санкції не впливатимуть на роботу підприємств, які відіграють важливу роль у стабільній роботі МКС. Однак ця відповідь, як уже писав Фокус, не задовольнила Рогозіна.