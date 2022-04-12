Памятник коррупции. Что не так с космодромом "Восточный", куда прилетели Путин и Лукашенко

Президенты двух стран прилетели на новый российский космодром, чтобы осмотреть ход строительства, а также чтобы обсудить вопросы сотрудничества в космической сфере и ситуацию в Украине.

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Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились 12 апреля в Благовещенске, Амурская область, чтобы провести переговоры "один на один" без журналистов. Затем они отправились на вертолете на новый российский космодром "Восточный", строительство которого продолжается в настоящее время в этом же регионе. В планах глав государств осмотр хода строительства космодрома, а также вручение наград летчикам и работникам космодрома в честь Дня космонавтики, сообщает Известия.

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Во время встречи на космодроме президенты в формате "один на один" должны обсудить двусторонние отношения, как противодействовать западным санкциям, а также ситуацию в мире и в Украине в частности, сообщает издание БЕЛТА. По данным издания, Беларусь и Россия хотят создать совместный космический аппарат дистанционного зондирования Земли.

Как сообщило агентство РИА Новости в своем Telegram-канале, Путин сказал, что Россия и Беларусь будут совместно формировать инфраструктуру в космической сфере, и обратился к "Роскосмосу", чтобы тот обеспечил подготовку и полет в космос белорусского космонавта.

В то же время президент Беларуси во время встречи на космодроме Восточный заявил, что его страна готова в сжатые сроки направить своих строителей и специалистов для развития космодрома "Восточный", сообщает БЕЛТА.

[ + – ] Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и презденты РФ и Беларсуи на космодроме Восточный Фото: Известия

Что из себя представляет космодром "Восточный"?

Это первый полностью российский космодром, который находится в Амурской области РФ возле города Циолковский, сообщает издание Russian.space. Площадь космодрома составляет примерно 700 кв.км. Начальная стоимость космодрома оценивалась в 2,2 млрд долларов.

О начале строительства космодрома было объявлено еще в 2007 году, но первый стартовый комплекс начали сооружать только в 2012 году и закончили его строительство в 2016-м.

Космодром "Восточный" призван снизить затраты на использование космодрома Байконур в Казахстане и сделать Россию более независимой в космической сфере.

Сейчас на космодроме функционирует стартовый комплекс для запуска ракет "Союз-2" и идет строительство нового стартового комплекса для ракет-носителей "Ангара". Как сообщает издание Известия, Путин поручил закончить строительство космодрома не позже чем в 2023 году.

Уже существующий стартовый комплекс на космодроме Восточный оборудован уникальной конструкцией, которой нет Байконуре — это мобильная башня обслуживания весом 1600 тонн и высотой 52 метра. Она позволяет проводить все работы по подготовке к старту в самых сложных климатических условиях.

[ + – ] Космодром Восточный Фото: wikipedia

Скандалы, интриги и коррупция

Космодром Восточный, который задумывался как символ модернизации при путинском режиме за последние годы погряз в разного рода скандалах, в том числе и коррупционных, сообщает издание SpaceNews.

Новый космодром находится на расстоянии почти 8 тысяч км от Москвы и в 180 км от Благовещенска, центра Амурской области. Как отмечает издание, не смотря на огромную площадь, на космодроме еще полно неиспользуемой недвижимости и строящихся инфраструктурных объектов.

[ + – ] Космодром Восточный Фото: wikipedia

На самом космодроме сейчас работает около 2 тысяч человек обслуживающего персонала, но все равно при подготовке запуска ракет сюда прилетает еще около тысячи человек с космодрома Байконур.

По данным SpaceNews, космодром Восточный стал уже самым дорогим космодромом в мире. С начала реализации проекта в 2007 году на него было потрачено более 150 млрд рублей. В декабре 2021 года Генеральная прокуратура России заявила, что с 2014 года было похищено или утеряно 10 млрд рублей, задокументировано 17 тысяч правонарушений, возбуждено 140 уголовных дел, и 50 человек были осуждены.

Одним из самых известных скандалов вокруг космодрома стала кража 4 млн рублей одним из подрядчиков во время строительства. Он сбежал из России и его задержали только в Минске, когда он управлял "Мерседесом", украшенным брильянтами Сваровски на сумму 300 тысяч долларов.

А в начале января 2019 года в московском аэропорту Шереметьево при попытке вылета во Вьетнам задержали еще одного подрядчика. Его обвинили в краже 387 тысяч долларов, которые были направлены на строительство космодрома.

Тем не менее в Москве называют этот космодром объектом, который имеет решающее значение для национальной безопасности РФ.

Если говорить о санкциях, которые наложили страны Запада на предприятия ракетной и космической отрасли РФ, то Дмитрий Рогозин, глава Роскосмоса уже требовал их снять. Для этого он отправил официальные письма главам NASA, Европейского космического агентства и Канадского космического агентства. Но там ответили, что санкции не будут влиять на работу предприятий, которые играют важную роль в стабильной работе МКС. Но этот ответ, как уже писал Фокус, не удовлетворил Рогозина.