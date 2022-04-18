"Закон - есть закон": лечащий врач Лукашенко "попался" на коррупционной схеме (видео)

Группа белорусских врачей, в том числе и лечащий врач президента, брала взятки от зарубежных поставщиков ортопедических материалов. С ними уже "провели работу" в СИЗО.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко вместе с государственными чиновниками обсудил дело задержанных по подозрению в коррупции врачей-ортопедов. Как выяснилось впоследствии, среди 35 задержанных медиков оказался и личный лечащий врач Лукашенко, передает белорусское агентство "БелТА".

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Лукашенко признался, что лично контролировал ход операции по выявлению коррупционеров. По версии следствия, врачи-травматологи организовали схему, где предлагали своим пациентам выбрать импортные товары. За это от зарубежных поставщиков они получали "откаты".

"(Они) не просто подсказывали людям, лежащим на операционном столе, какие импортные ортопедические запчасти им в тело вставить, а прилично за это от иностранцев получали взятки. У некоторых по 300 тысяч, по 650 тысяч евро при обысках обнаружили только дома", — возмутился президент, добавив при этом, что среди взяточников оказался и его лечащий врач.

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич решил вступиться за своих подчиненных и предложил Лукашенко взять провинившихся медиков "на поруки". Исходя из слов президента, с ними уже "провели работу" в СИЗО, а позже их распределят по работам в соответствии со специальностью, но только после того как они "компенсируют огромный ущерб государству".

"Печально, что туда попал и лечащий "врач президента", который не единожды и президента обследовал. Я огорчен этим фактом, но закон есть закон — он един для всех", — подчеркнул Лукашенко.

По мнению координатора Белорусского фонда медицинской солидарности Рустама Айзатулина, разбирательства с медиками-коррупционерами проводятся с целью показать, что "силовой блок в Беларуси по-прежнему нужен". Он считает, что к такому положению вещей привела система закупок Минздрава.

Ранее Фокус освещал поездку президента Беларуси Александра Лукашенко в Амурскую область, где в сопровождении президента РФ Владимира Путина посетил строительство космодрома "Восточный". Как сообщает издание SpaceNews, строительство объекта связано со множеством коррупционных скандалов.