Країни ОДКБ відмовилися воювати проти України, — ГУР Міноборони

Замість розгортання миротворців у ЛДНР, члени ОДКБ можуть розглянути можливість відправлення сил у РФ і Білорусь. Але це станеться лише в разі нападу України на них.

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Держави-члени Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) не підтримують Росію у війні проти України. Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

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В ОДКБ входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан. Окрім РФ, ніхто не хоче брати участь у бойових діях в Україні.

[ + – ] В ОДКБ входять 7 країн Фото: Sputnik

Незважаючи на тиск РФ, учасники військово-політичного союзу не хочуть проводити миротворчі операції в інших країнах, у тому числі на території так званих "ДНР" і "ЛНР", кажуть військові розвідники.

Члени ОДКБ можуть розглянути можливість обмеженого розгортання національних контингентів у Росії чи Білорусі, але лише після офіційної заяви про напад України на їхню територію, констатували в ГУР.

[ + – ] Військові ОДКБ дотримуються нейтралітету щодо війни в Україні

Усі країни-учасниці ОДКБ, крім РФ і Білорусі, дотримуються нейтралітету щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну. Жодна з країн не визнала анексію Криму та незалежність "Л/ДНР".

За даними розвідки, 15 квітня міністр оборони Казахстану Руслан Жаксиликов заявив, що Казахстан не отримував запит про направлення на територію України національних військ. Під час останнього засідання військового комітету ОДКБ він сказав, що питання участі казахської армії у війні на території України не розглядали.

Нагадаємо, що до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну міністр закордонних справ Казахстану Мухтар Тлеуберді говорив, що питання про визнання "Л/ДНР" не стоїть на порядку денному. Він пояснив цю позицію нормами міжнародного права й основними принципами статуту ООН. Казахський чиновник виключив ідею надсилання сил ОДКБ на український Донбас.

На початку березня 2022 року колишній глава Комітету нацбезпеки Казахстану генерал-майор Альнур Мусаєв повідомив, що Таджикистан і Киргизстан піддалися тиску РФ і нібито на конфіденційному рівні заявили про готовність надати військову допомогу. Мусаєв зазначив, що із зазначених країн таємно вивозили військову техніку, боєприпаси та російський контингент.