Влада Казахстану готова в режимі секретності надати допомогу Росії, — генерал-майор Мусаєв

За словами ексглави комітету нацбезпеки Казахстану Альнура Мусаєва, РФ тисне на владу центральноазійських республік, щоб ті надали допомогу у війні.

Глава Кремля Володимир Путін і президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 2 березня обговорили по телефону війну в Україні та стратегічне партнерство країн у різних галузях. Про це повідомляє сайт Кремля.

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Раніше Токаєв закликав країни домовлятися про врегулювання ситуації в Україні.

У той же час ексголова Комітету національної безпеки Казахстану генерал-майор Альнур Мусаєв написав у своєму Facebook, що Таджикистан і Киргизстан здали позиції під тиском Росії. Країни нібито на конфідеційному рівні висловили готовність надати Путіну військову допомогу.

"Військова техніка, боєприпаси, а також частково російський контингент із цих центральноазійських республік вивозиться до РФ для застосування його на війні", — написав Мусаєв.

За його словами, Кремль тисне на владу Казахстану та вимагає від них стати на бік РФ у війні проти України.

"За останніми заявами Токаєва та нашого МЗС, помітно, що влада РК також готова в режимі секретності надати допомогу Росії. Утриматися на заявленому нейтралітеті відносно російсько-української війни, мабуть, не вийде", — написав генерал-майор.

Міноборони Казахстану, повідомив Мусаєв, обговорює з російською армією відправку військової техніки й обмеженого контингенту в Україну з РК.

"Крім того, Міноборони Росії заявило про проведення "Міжнародного антифашистського конгресу" в межах військово-технічного форуму "Армія-2022" і запросило на нього країни ОДКБ. Міноборони Казахстану також отримало запрошення і, за всіма ознаками, збирається взяти в ньому участь", — повідомив колишній голова комітету національної безпеки в РК.

Він додав, що обстановку ускладнює схильність казахського народу до російської пропаганди, який "не сприймає реальність загрози Казахстану з боку Росії в разі її перемоги над Україною".

Раніше в МЗС Казахстану повідомили, що питання визнання самопроголошених "республік" Донбасу "Л/ДНР" не стоїть на порядку денному і країна не відправлятиме сили ОДКБ на Схід України.

Водночас союзником агресора є Білорусь, армія якої напередодні вторглася до Чернігівської області.