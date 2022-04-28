К Союзному государству РФ и Беларуси подключатся бывшие республики СССР, — Лукашенко

Россия и Беларусь строят Союзное государство, способное привлечь другие страны, сказал Александр Лукашенко и добавил, что Беларусь готова помогать РФ "в любое время по любым направлениям".

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Союзное государство Беларуси и России обязательно привлечет к себе и другие постсоветские государства. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Воронежской области России Александром Гусевым, пишет агентство "БЕЛТА".

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"Благодаря вам мы имеем такое сотрудничество и пытаемся выстроить единое Союзное государство на новых принципах, чтобы никто не был в обиде, чтобы развивались суверенные, независимые государства — Беларусь и Россия", — подчеркнул Лукашенко, обращаясь губернатору.

По его словам, в Беларуси вопрос по импортозамещению сейчас не стоит так остро, как в России.

"Это потому что слишком надеялись: немцы хорошие, американцы тоже, у них все лучшее. Так оно в три раза было дороже, а сейчас его нет вообще. Вот к чему привела эта практика ориентации на партнеров", — прокомментировал Лукашенко.

Как считает белорусский политик, западные партнеры "пока на колени не поставят, будут дожимать".

Он подчеркнул, что Беларусь готова сотрудничать с Россией "в любое время по любым направлениям". По словам Лукашенко, белорусские предприятия обеспечат РФ любой техникой, особенно в условиях ухода из страны западных компаний.

Ранее Фокус писал, что по данным украинской разведки, страны ОДКБ отказались воевать против Украины. Они могут рассмотреть возможность отправки сил в РФ и Беларусь только в случае нападения Украины на них.

Напомним, лечащий врач Лукашенко попался на коррупционной схеме. Группа белорусских медиков брала взятки от зарубежных поставщиков ортопедических материалов.