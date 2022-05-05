Война РФ против Украины затянулась, я делаю все, чтобы ее остановить, — Лукашенко

Глава Беларуси обвинил украинскую сторону в "провоцировании России" и отказе от переговоров с агрессором.

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Лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не ожидал, что полномасштабное вторжение РФ в Украину "так затянется", отметив, что он делает все, чтобы остановить войну. Об этом глава государства сказал в интервью агентству Associated Press в четверг, 5 мая.

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"Но я недостаточно погружен в эту проблему, чтобы сказать, идет ли она по плану, как говорят русские, или так, как я это ощущаю. Хочу еще раз подчеркнуть, я ощущаю, что эта операция затянулась", — сказал Лукашенко.

При этом лидер республики заявил, что украинская сторона "провоцирует Россию", добавив, что Беларусь выступает за мир и категорически не приемлет никакой войны.

"Мы сделали и делаем сейчас все, чтобы не было войны. Благодаря вашему покорному слуге, то есть мне, начались переговоры между Украиной и Россией. Но почему Украина, на территории которой фактически идет война, боевые действия, гибнут люди, — почему Украина не заинтересована в этих переговорах?", — сказал лидер республики.

Помимо этого Лукашенко заявил о недопустимости применения ядерного оружия, однако способна ли на это РФ глава Беларуси не знает: "Это вопрос, который нужно задать российскому руководству".

Журналисты напомнили, что ранее на этой неделе белорусские Вооруженные силы неожиданно объявили о проведении учений, и в интервью Лукашенко заверил, что новые маневры армии республики "никому не угрожают", а развязывать войну на Западе "абсолютно не в интересах белорусского государства".

"Так что Запад может спать спокойно", — сказал лидер республики.

Напомним, ранее Лукашенко рассказал, что утром 24 февраля, когда РФ уже начала вторжение в Украину, российский лидер Владимир Путин "подробнейшим образом" посвятил его в подробности "специальной военной операции".

В марте Лукашенко в присутствии Путина поддержал войну РФ против Украины. В то же время он заявил, что белорусские войска участвовать в боевых действиях не будут.