Війна РФ проти України затягнулася, я роблю все, щоб її зупинити, — Лукашенко

Глава Білорусі звинуватив українську сторону в "провокуванні Росії" та відмови від переговорів з агресором.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не очікував, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну "так затягнеться", наголосивши, що він робить усе, щоб зупинити війну. Про це глава держави сказав в інтерв'ю агентству Associated Press у четвер, 5 травня.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Але я недостатньо занурений у цю проблему, щоб сказати, чи йде вона за планом, як кажуть росіяни, чи так, як я це відчуваю. Хочу ще раз наголосити, я відчуваю, що ця операція затягнулася", — сказав Лукашенко.

При цьому лідер республіки заявив, що українська сторона "провокує Росію", додавши, що Білорусь виступає за мир і категорично не приймає жодної війни.

"Ми зробили і робимо зараз усе, щоб не було війни. Завдяки вашому покірному слузі, тобто мені, почалися переговори між Україною та Росією. Але чому Україна, на території якої фактично триває війна, бойові дії, гинуть люди, чому Україна не зацікавлена у цих переговорах?" — сказав лідер республіки.

Крім цього, Лукашенко заявив про неприпустимість застосування ядерної зброї, однак чи здатна на це РФ глава Білорусі не знає: "Це питання, яке потрібно поставити російському керівництву".

Журналісти нагадали, що раніше цього тижня білоруські Збройні сили несподівано оголосили про проведення навчань і в інтерв'ю Лукашенко запевнив, що нові маневри армії республіки "нікому не загрожують", а розв'язувати війну на Заході "абсолютно не на користь білоруської держави".

"Тож Захід може спати спокійно", — сказав лідер республіки.

Нагадаємо, раніше Лукашенко розповів, що вранці 24 лютого, коли РФ вже почала вторгнення в Україну, російський лідер Володимир Путін "докладно" присвятив його в подробиці "спеціальної військової операції".

У березні Лукашенко у присутності Путіна підтримав війну РФ проти України. Водночас він заявив, що білоруські війська брати участь у бойових діях не будуть.